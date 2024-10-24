Генштаб: Силы обороны остановили атаки россиян в районе Селидово
В Генштабе Вооруженных сил в сводке 24 октября сообщили, что на Покровском направлении защитники отбили 38 штурмов россиян, в частности, в районе населенного пункта Селидово. Всего на фронте за сутки произошло 148 боевых столкновений.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию".
Детали: На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое.
На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Ступочек, Белой Горы и Григорьевки.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в сторону Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Селидово, Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 34 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки и Кременной Балки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Звездного, Острого и Дальнего, активно применял авиацию.
На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.
На Ореховском направлении одна безуспешная атака врага отбита нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.
Четыре раза безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 38 авиударов 55 КАБами по собственной территории.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Что предшествовало:
- Перед этим Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска вошли в город Селидово Донецкой области. Он отметил, что 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг" успешно отражала российские атаки в течение нескольких последних недель. Настойчивая оборона украинцев заставила россиян начать попытки обойти Селидово с севера и юга. Однако россияне продолжали попытки пройти через район угольной шахты к северо-востоку от города. По данным Рёпке, в понедельник оккупантам удалось захватить шахту и, возможно, зайти в частный сектор на востоке Селидово.
- Офицеры из двух подразделений ВСУ, работающих на Покровском направлении, подтвердили УП, что сегодня россияне просочились в город. Как это произошло – пока неизвестно. Один из солдат рассказал УП, что он удивлен такому продвижению россиян, еще прошлой ночью его подразделение проводило минирование за чертой Селидово.