Зеленский внес в Раду представление на увольнение Костина

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о предоставлении согласия на увольнение главой государства Андрея Костина с должности генерального прокурора.

Источник: сайт парламента

Детали: Как свидетельствует карточка документа, представление зарегистрировано 28 октября.

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Что предшествовало: После заседания СНБО 22 октября генпрокурор Андрей Костин заявил, что подает в отставку. Этому предшествовал ряд разоблачений прокуроров в получении безосновательных льгот и инвалидности.

Предыстория: