Зеленский внес в Раду представление на увольнение Костина
Понедельник, 28 октября 2024, 11:47
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о предоставлении согласия на увольнение главой государства Андрея Костина с должности генерального прокурора.
Источник: сайт парламента
Детали: Как свидетельствует карточка документа, представление зарегистрировано 28 октября.
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Что предшествовало: После заседания СНБО 22 октября генпрокурор Андрей Костин заявил, что подает в отставку. Этому предшествовал ряд разоблачений прокуроров в получении безосновательных льгот и инвалидности.
Предыстория:
- 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына - чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
- Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов установил, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
- Сам Олейник подтвердил наличие инвалидности, но опроверг информацию журналистов о том, что получил ее незаконным путем. В то же время позже он попросил уволить его с должности.