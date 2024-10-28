Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Результат от МУС чувствуем – Путин не путешествует в большинство стран мира

Иван ДьяконовПонедельник, 28 октября 2024, 12:31
Зеленский: Результат от МУС чувствуем – Путин не путешествует в большинство стран мира
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, не может полностью исправить ситуацию, однако существенно ограничивает его международные передвижения.

Источник: Зеленский в интервью для The Times of India

Прямая речь: "Только один Международный уголовный суд, он не может полностью исправить ситуацию. Он не может полностью повлиять на Путина и на его сторонников. Но вместе все – лидеры, МУС, международное право, ООН, "двадцатка" (G-20 – ред.) – вместе все точно могут закончить эту войну. Но результат от МУС все равно мы чувствуем. Путин не путешествует по большинству стран мира".

Реклама:

Детали: Зеленский также отметил, что большинство лидеров, которые признали Римский статут, воздерживаются от поездок в Россию. Говоря о Монголии, он заявил, что ее поведение указывает на недостаточную независимость этой страны.

Предыстория:

  • 24 октября МУС принял решение, согласно которому Монголия является нарушительницей обязательств как государство-участник Римского статута, не арестовав главу Кремля Владимира Путина по ордеру МУС.
  • Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест за причастность к похищению украинских детей.
  • Зеленский считает, что Монголия проявила неуважение к международному праву, когда не арестовала лидера РФ Владимира Путина.
  • Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснили энергетической зависимостью от РФ.
  • 12 сентября Украина объявила демарш монгольской стороне из-за отказа выполнить ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина.
  • В конце октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поехал в российскую Казань на саммит БРИКС и встречался там с правителем России Владимиром Путиным.
  • Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что визит генсека организации Гутерриша в РФ и встреча с Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда.
  • 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-участницу Международного уголовного суда.

ЗеленскийПутинООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В США закрылись участки в большинстве штатов: стали известны первые результаты выборов

обновляетсяРоссийские войска снова запустили ударные дроны: летят с нескольких направлений

Нетаньяху уволил министра обороны, говорит – исчезло доверие

Трамп заявил, что готов признать поражение, "если это будут честные выборы"

Кабмин запретил отключать электроэнергию мобильным операторам и военным

Министры G7 обеспокоены использованием войск КНДР Россией и "работают над ответом"

Все новости...
Зеленский
Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение до февраля 2025 года
В Офисе президента еще ищут замену Костину: найти "незашкваренного" проблематично – источники
Зеленский: Премьер Моди мог бы помочь организовать второй Саммит мира в Индии
Последние новости
05:14
Во Флориде провалился референдум за разрешение употреблять марихуану
04:53
Республиканцы завоевали еще одну должность в Сенате
04:38
В США закрылись участки в большинстве штатов: стали известны первые результаты выборов
04:08
В Киевской области  ПВО работала по беспилотникам
03:58
БоксДюбуа озвучил свои планы на ближайшее будущее
03:35
Россия запустила на орбиту два иранских спутника
02:24
По данным экзит-пола, в четырех колеблющихся штатах побеждает Харрис
01:56
144 млн за 4 года: финалист бейсбольной Мировой серии сохранит основного питчера
01:41
ФБР: Угрозы о минировании на избирательных участках в США поступили из России
01:14
обновляетсяРоссийские войска снова запустили ударные дроны: летят с нескольких направлений
Все новости...
Реклама:
Реклама: