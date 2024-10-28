Зеленский: Результат от МУС чувствуем – Путин не путешествует в большинство стран мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, не может полностью исправить ситуацию, однако существенно ограничивает его международные передвижения.

Источник: Зеленский в интервью для The Times of India

Прямая речь: "Только один Международный уголовный суд, он не может полностью исправить ситуацию. Он не может полностью повлиять на Путина и на его сторонников. Но вместе все – лидеры, МУС, международное право, ООН, "двадцатка" (G-20 – ред.) – вместе все точно могут закончить эту войну. Но результат от МУС все равно мы чувствуем. Путин не путешествует по большинству стран мира".

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Детали: Зеленский также отметил, что большинство лидеров, которые признали Римский статут, воздерживаются от поездок в Россию. Говоря о Монголии, он заявил, что ее поведение указывает на недостаточную независимость этой страны.

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