Зеленский: Результат от МУС чувствуем – Путин не путешествует в большинство стран мира
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, не может полностью исправить ситуацию, однако существенно ограничивает его международные передвижения.
Источник: Зеленский в интервью для The Times of India
Прямая речь: "Только один Международный уголовный суд, он не может полностью исправить ситуацию. Он не может полностью повлиять на Путина и на его сторонников. Но вместе все – лидеры, МУС, международное право, ООН, "двадцатка" (G-20 – ред.) – вместе все точно могут закончить эту войну. Но результат от МУС все равно мы чувствуем. Путин не путешествует по большинству стран мира".
Детали: Зеленский также отметил, что большинство лидеров, которые признали Римский статут, воздерживаются от поездок в Россию. Говоря о Монголии, он заявил, что ее поведение указывает на недостаточную независимость этой страны.
Предыстория:
- 24 октября МУС принял решение, согласно которому Монголия является нарушительницей обязательств как государство-участник Римского статута, не арестовав главу Кремля Владимира Путина по ордеру МУС.
- Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест за причастность к похищению украинских детей.
- Зеленский считает, что Монголия проявила неуважение к международному праву, когда не арестовала лидера РФ Владимира Путина.
- Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснили энергетической зависимостью от РФ.
- 12 сентября Украина объявила демарш монгольской стороне из-за отказа выполнить ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина.
- В конце октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поехал в российскую Казань на саммит БРИКС и встречался там с правителем России Владимиром Путиным.
- Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что визит генсека организации Гутерриша в РФ и встреча с Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда.
- 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-участницу Международного уголовного суда.