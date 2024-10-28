Зеленський: Результат від МКС відчуваємо – Путін не подорожує більшістю країн світу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, не може повністю виправити ситуацію, проте суттєво обмежує його міжнародні пересування.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для The Times of India

Пряма мова: "Тільки один Міжнародний кримінальний суд, він не може повністю виправити ситуацію. Він не може повністю вплинути на Путіна і на його прихильників. Але разом усі – лідери, МКС, міжнародне право, ООН, "двадцятка" (G-20 – ред.) – разом усі точно можуть закінчити цю війну. Але результат від МКС усе одно ми відчуваємо. Путін не подорожує більшістю країн світу".

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Деталі: Зеленський також відзначив, що більшість лідерів, які визнали Римський статут, утримуються від поїздок до Росії. Говорячи про Монголію, він заявив, що її поведінка вказує на недостатню незалежність цієї країни.

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