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Зеленський: Результат від МКС відчуваємо – Путін не подорожує більшістю країн світу

Іван Д'яконовПонеділок, 28 жовтня 2024, 12:31
Зеленський: Результат від МКС відчуваємо – Путін не подорожує більшістю країн світу
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, не може повністю виправити ситуацію, проте суттєво обмежує його міжнародні пересування.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для The Times of India

Пряма мова: "Тільки один Міжнародний кримінальний суд, він не може повністю виправити ситуацію. Він не може повністю вплинути на Путіна і на його прихильників. Але разом усі – лідери, МКС, міжнародне право, ООН, "двадцятка" (G-20 – ред.) – разом усі точно можуть закінчити цю війну. Але результат від МКС усе одно ми відчуваємо. Путін не подорожує більшістю країн світу".

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Деталі: Зеленський також відзначив, що більшість лідерів, які визнали Римський статут, утримуються від поїздок до Росії. Говорячи про Монголію, він заявив, що її поведінка вказує на недостатню незалежність цієї країни.

Передісторія:

  • 24 жовтня МКС ухвалив рішення, згідно з яким Монголія є порушницею зобов’язань як держава-учасниця Римського статуту, не арештувавши очільника Кремля Володимира Путіна за ордером МКС.
  • Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.
  • Зеленський вважає, що Монголія проявила неповагу до міжнародного права, коли не арештувала лідера РФ Володимира Путіна.
  • Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснили енергетичною залежністю від РФ.
  • 12 вересня Україна оголосила демарш монгольській стороні через відмову виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Владіміра Путіна.
  • Наприкінці жовтня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поїхав до російської Казані на саміт БРІКС і зустрічався там з правителем Росії Володимиром Путіним.
  • Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що візит генсека організації Гутерріша до РФ та зустріч з Путіним суперечать лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду.
  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-учасниці Міжнародного кримінального суду.

ЗеленськийПутінООН
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