Зеленський: Результат від МКС відчуваємо – Путін не подорожує більшістю країн світу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, не може повністю виправити ситуацію, проте суттєво обмежує його міжнародні пересування.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю для The Times of India
Пряма мова: "Тільки один Міжнародний кримінальний суд, він не може повністю виправити ситуацію. Він не може повністю вплинути на Путіна і на його прихильників. Але разом усі – лідери, МКС, міжнародне право, ООН, "двадцятка" (G-20 – ред.) – разом усі точно можуть закінчити цю війну. Але результат від МКС усе одно ми відчуваємо. Путін не подорожує більшістю країн світу".
Деталі: Зеленський також відзначив, що більшість лідерів, які визнали Римський статут, утримуються від поїздок до Росії. Говорячи про Монголію, він заявив, що її поведінка вказує на недостатню незалежність цієї країни.
Передісторія:
- 24 жовтня МКС ухвалив рішення, згідно з яким Монголія є порушницею зобов’язань як держава-учасниця Римського статуту, не арештувавши очільника Кремля Володимира Путіна за ордером МКС.
- Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.
- Зеленський вважає, що Монголія проявила неповагу до міжнародного права, коли не арештувала лідера РФ Володимира Путіна.
- Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснили енергетичною залежністю від РФ.
- 12 вересня Україна оголосила демарш монгольській стороні через відмову виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Владіміра Путіна.
- Наприкінці жовтня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поїхав до російської Казані на саміт БРІКС і зустрічався там з правителем Росії Володимиром Путіним.
- Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що візит генсека організації Гутерріша до РФ та зустріч з Путіним суперечать лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-учасниці Міжнародного кримінального суду.