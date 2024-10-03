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Украина наращивает производство вооружения, но нуждается в значительной западной помощи – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 октября 2024, 04:20
Украина наращивает производство вооружения, но нуждается в значительной западной помощи – ISW
САУ «Богдана» на вооружении украинских артиллеристов. 2024 год. Фото: 45 ОАБр

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Украина наращивает производство оружия, военной техники и дронов, однако все еще нуждается в значительной западной помощи в противостоянии российской агрессии.

Источник: ISW

Детали: Украина продолжает прилагать усилия для наращивания внутреннего производства значительного количества военной техники и сохранения преимущества над Россией в сфере беспилотников.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские компании сейчас могут производить четыре миллиона беспилотников в год, и Украина уже заключила контракты на производство 1,5 миллиона беспилотников (вероятно, в 2024 году).

В отчете отмечают, что правитель России Владимир Путин недавно заявил, что Россия планирует увеличить производство беспилотников в десять раз до 1,4 миллиона в 2024 году, и это будет меньше чем два миллиона БпЛА, которые Украина планирует произвести в 2024 году.

Зеленский также заявил, что Украина может производить 15 самоходных артиллерийских установок "Богдана" ежемесячно, а недавно состоялось успешное испытание баллистической ракеты отечественного производства.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 2 октября, что Украина продолжит предоставлять приоритет отечественному производству беспилотников и ракет дальнего радиуса действия, включая баллистические.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 2 октября, что Украина выделила 7 миллиардов долларов на закупку вооружения и военной техники в проекте государственного бюджета на 2025 год, что на 65 процентов больше чем в бюджете на 2024 год.

Шмыгаль добавил, что Украина увеличила внутреннее производство оружия втрое в 2023 году и вдвое за первые восемь месяцев 2024 года.

Дословно: "ISW продолжает оценивать, что украинские усилия по наращиванию внутреннего военного производства позволят Украине уменьшить свою зависимость от западной военной помощи в долгосрочной перспективе, но Украина все еще нуждается в значительной западной помощи в течение следующих нескольких лет, чтобы защититься от российской агрессии и освободить стратегически важные районы, которые сейчас оккупированы российскими войсками".

Ключевые выводы ISW за 2 октября:

  • Украина продолжает прилагать усилия для расширения внутреннего производства важного военного оборудования и сохранения преимущества над Россией в сфере беспилотников.
  • Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов осудил наземную операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана во время встречи с послом Ливана в России.
  • Латвийские войска усилили противовоздушную оборону вблизи российской границы после недавнего инцидента с российским беспилотником на территории страны.
  • Российские и украинские войска продолжили наступательные действия в Курской области.
  • Оккупанты незначительно продвинулись возле Сватово, Северска и Угледара, а также к востоку и юго-востоку от Покровска.
  • Российские оборонные предприятия набирают десятки тысяч новых работников из-за острой нехватки кадров на фоне увеличения производства оружия из-за войны в Украине.

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