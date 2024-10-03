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В 72-й бригаде рассказали детали выхода из Угледара

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 октября 2024, 11:38
В 72-й бригаде рассказали детали выхода из Угледара
Угледар в марте 2024 года. фото Getty Images

В 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ говорят, что эвакуация раненых военных из Угледара была сложной, но отход из города позволил минимизировать потери.

Источник: пресс-офицер 72-й ОМБр ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Раненых эвакуировали, и очень сложные условия были, потому что враг с флангов давил и это очень усложняло логистику. Прежде всего это вывезти наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него. Но раненых вывозили. Конечно, это война. Без потерь не может быть. Но за счет того, что отошли на другой рубеж, заняли его, то мы их минимизировали, насколько это возможно. Потому что дальше город держать уже было бы критически для наших подразделений трудно, и мы бы понесли больше потерь".

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Детали: На вопрос о том, как принимали решение об отходе из Угледара, пресс-офицер говорит, что все происходит по приказу, но и в зависимости от обстоятельств. Также он прокомментировал критику относительно своевременности отданных приказов и принятых решений об уходе из города.

Прямая речь: "Мы в армии находимся, а в армии все делается по приказу, по команде. Соответственно по иерархии. А из высшего командования, уже они знают обстановку, действуют. И тогда уже командир бригады принимает решение. И там уже зависит от обстановки на поле боя, какое подразделение выходит, каким образом какими путями.

Все определяется. Это же понятно, что враг не будет ждать, пока мы найдем оптимальные пути отхода. Он постоянно наносит удары, контролирует, логистику усложняет, поэтому принимается решение уже на поле боя, грубо говоря... Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не обладая той ситуацией и той информацией, которая есть у командира бригады".

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Предыстория:

  • 2 октября ОСГВ "Хортица" сообщило, что украинские подразделения вывели из Угледара Донецкой области, чтобы сохранить личный состав, военную технику и занять положение для дальнейших боев.
  • 1 октября проект Deepstate сообщил, что российская армия оккупировала город Угледар в Донецкой области.
  • 1 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в Угледаре идут бои в черте города, в населенном пункте находятся еще 107 жителей.
  • По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.

Донецкая областьвойна
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