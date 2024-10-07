Еще в двух населенных пунктах Харьковщины объявили обязательную эвакуацию
В селах Изюмское и Богуславка Боровской громады Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за ситуации с безопасностью.
Источник: Харьковская ОВА со ссылкой на начальника Боровской поселковой военной администрации Александра Тертышного
Прямая речь Тертышного: "Учитывая постоянные обстрелы и ситуацию с безопасностью на территории Боровской поселковой громады, мы должны эвакуировать жителей этих населенных пунктов в кратчайшие сроки. Старосты округов, на территории которых находятся указанные населенные пункты, обязаны провести разъяснительную работу об угрозе жизни местных жителей. В то же время служба по делам детей Боровщины проводит постоянный мониторинг ситуации с семьями с детьми на территории громады".
Детали: Сообщается, что соответствующее распоряжение подписали 7 октября 2024 года.
Всех эвакуированных обеспечат временным жильем, гуманитарной, финансовой, а также первичной медицинской и психологической помощью. Каждому будет оказана помощь в оформлении документов и прочее.
Отмечается, что процесс эвакуации на Харьковщине продолжается на постоянной основе. Все желающие покинуть опасные территории могут обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону: 0 800 33 92 91.
Предыстория:
- 15 мая 2024 года глава Харькова Игорь Терехов заявил, что эвакуация населения или отдельных групп жителей из Харькова не планируется, наоборот в город приезжают люди из тех населенных пунктов области, где продолжаются активные боевые действия.
- 28 июня Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области.
- 11 сентября председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона новостей сообщил, что Совет обороны Харьковской области готовится рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района.
- 12 сентября Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района.