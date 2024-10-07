Еще в двух населенных пунктах Харьковщины объявили обязательную эвакуацию

В селах Изюмское и Богуславка Боровской громады Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за ситуации с безопасностью.

Источник: Харьковская ОВА со ссылкой на начальника Боровской поселковой военной администрации Александра Тертышного

Прямая речь Тертышного: "Учитывая постоянные обстрелы и ситуацию с безопасностью на территории Боровской поселковой громады, мы должны эвакуировать жителей этих населенных пунктов в кратчайшие сроки. Старосты округов, на территории которых находятся указанные населенные пункты, обязаны провести разъяснительную работу об угрозе жизни местных жителей. В то же время служба по делам детей Боровщины проводит постоянный мониторинг ситуации с семьями с детьми на территории громады".

Реклама:

Детали: Сообщается, что соответствующее распоряжение подписали 7 октября 2024 года.

Всех эвакуированных обеспечат временным жильем, гуманитарной, финансовой, а также первичной медицинской и психологической помощью. Каждому будет оказана помощь в оформлении документов и прочее.

Отмечается, что процесс эвакуации на Харьковщине продолжается на постоянной основе. Все желающие покинуть опасные территории могут обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону: 0 800 33 92 91.

РЕКЛАМА:

Предыстория: