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На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов

Анастасия ПроцЧетверг, 12 сентября 2024, 13:19
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов
фото: глава Харьковской ОВА

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По словам Синегубова, эвакуация будет происходить из:

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  • Купянской ТГ - 10 населенных пунктов, 158 детей;
  • Куриловской ТГ - 6 населенных пунктов, 41 ребенок;
  • Кондрашевской ТГ - 13 населенных пунктов, 70 детей.

Отмечается, что по состоянию на 12 сентября уже эвакуировали 10 семей. Также глава ОВА добавил, что перемещенным лицам окажут помощь от международных партнеров, в частности ООН, гуманитарную, психологическую, юридическую поддержку.

Также все, кто в этом нуждаются, получают временное проживание или при поддержке Укрзализныци помощь в эвакуации в другие области Украины.

Дословно: "Напоминаем, что действует „горячая линия" по вопросам эвакуации - обращайтесь по этому номеру телефона 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах".

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Предыстория:

  • 15 мая 2024 года глава Харькова Игорь Терехов заявил, что эвакуация населения или отдельных групп жителей из Харькова не планируется, наоборот в город приезжают люди из тех населенных пунктов области, где продолжаются активные боевые действия.
  • 28 июня Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области.
  • 11 сентября председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона новостей сообщил, что Совет обороны Харьковской области готовится рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района.

эвакуациядетиХарьковская область
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