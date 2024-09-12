На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: По словам Синегубова, эвакуация будет происходить из:

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Купянской ТГ - 10 населенных пунктов, 158 детей;

Куриловской ТГ - 6 населенных пунктов, 41 ребенок;

Кондрашевской ТГ - 13 населенных пунктов, 70 детей.

Отмечается, что по состоянию на 12 сентября уже эвакуировали 10 семей. Также глава ОВА добавил, что перемещенным лицам окажут помощь от международных партнеров, в частности ООН, гуманитарную, психологическую, юридическую поддержку.

Также все, кто в этом нуждаются, получают временное проживание или при поддержке Укрзализныци помощь в эвакуации в другие области Украины.

Дословно: "Напоминаем, что действует „горячая линия" по вопросам эвакуации - обращайтесь по этому номеру телефона 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах".

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