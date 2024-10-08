Комбриг 72-й бригады: Соотношение сил в Угледаре составляло почти 1:9 в пользу противника
Под Угледаром, из которого отошли украинские защитники, соотношение сил с оккупантами составляло почти 1:9 в пользу противника.
Источник: глава 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев полковник Александр Охрименко в интервью изданию "Главком"
Прямая речь: "Принимая полосу ответственности, была проведена оценка обстановки, в том числе и оценка сил и средств противника.
Нам противостояли 36-я отдельная мотострелковая бригада 29-й армии Вооруженных сил Российской Федерации, 39-я отдельная мотострелковая бригада, 57-я бригада, 91-й отдельный стрелковый полк и другие подразделения.
То есть были превосходящие силы противника и в танках и боевых машинах пехоты, и в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе. Если в целом оценить боевые потенциалы, соотношение составляло почти 1:9 в пользу противника.
Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады".
Что было раньше: 7 октября новым командиром 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Черных Запорожцев после увольнения Ивана Винника назначили полковника Александра Охрименко.
Предыстория:
- 2 октября ОСГВ "Хортица" сообщило, что украинские подразделения вывели из Угледара Донецкой области, чтобы сохранить личный состав, военную технику и занять положение для дальнейших боев.
- 1 октября проект Deepstate сообщил, что российская армия оккупировала город Угледар в Донецкой области.
- В 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сообщили, что эвакуация раненых военных из Угледара была сложной, но отход из города позволил минимизировать потери.
- По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.