Комбриг 72-й бригады: Соотношение сил в Угледаре составляло почти 1:9 в пользу противника

Под Угледаром, из которого отошли украинские защитники, соотношение сил с оккупантами составляло почти 1:9 в пользу противника.

Источник: глава 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев полковник Александр Охрименко в интервью изданию "Главком"

Прямая речь: "Принимая полосу ответственности, была проведена оценка обстановки, в том числе и оценка сил и средств противника.

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Нам противостояли 36-я отдельная мотострелковая бригада 29-й армии Вооруженных сил Российской Федерации, 39-я отдельная мотострелковая бригада, 57-я бригада, 91-й отдельный стрелковый полк и другие подразделения.

То есть были превосходящие силы противника и в танках и боевых машинах пехоты, и в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе. Если в целом оценить боевые потенциалы, соотношение составляло почти 1:9 в пользу противника.

Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады".

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Что было раньше: 7 октября новым командиром 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Черных Запорожцев после увольнения Ивана Винника назначили полковника Александра Охрименко.

Предыстория: