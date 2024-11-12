Россияне используют захват Угледара для дальнейшего наступления – ISW

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что российские войска используют захват Угледара для дальнейших наступательных операций и выравнивания линии фронта за счет ликвидации украинского выступа на западе Донецкой области.

Источник: ISW

Дословно: "Российские войска успешно используют недавний захват Угледара для достижения тактически значимых успехов к югу от Курахово в поддержку текущих наступательных операций, направленных на выравнивание линии фронта и ликвидацию украинского выступления на западе Донецкой области".

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Детали: Российские войска активизировали наступательные операции на западе Донецкой области в начале сентября 2024 года и сейчас пытаются охватить Курахово с севера и юга и выровнять линию фронта между Сонцовкой (к северо-западу от Курахово) и Шахтерским (к северо-западу от Угледара).

Аналитики отмечают, что дальнейшее продвижение российских войск в Дальнее и на запад от него может заставить украинские войска отступить с позиций в кармане к северу и северо-востоку от Угледара и позволить российским войскам относительно беспрепятственно продвигаться вдоль автодороги С051104.

Такое продвижение позволит российским войскам продолжить давление на украинские позиции в Курахово с юга.

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Дословно: "ISW пересмотрел свою предыдущую оценку о том, что российские войска вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области. Эта оценка была ошибочной".

Детали: Российские войска также продолжали наступать на других участках на Кураховском и Угледарском направлениях 10 и 11 ноября.

Кроме того, по сообщениям, российские войска продолжают наступать в районе границы Донецкой и Запорожской областей, и российское продвижение на северо-запад от Угледара и на юг от Великой Новоселки может начать давить на украинские позиции в Великой Новоселке.

В отчете отмечается, что российские войска продвигаются в западной части Донецкой области умеренными темпами, но остается очень маловероятным, что они смогут осуществить быстрый механизированный маневр, который бы позволил успешно окружить украинские войска.

Украинские и российские источники заявили 11 ноября, что повреждение дамбы Кураховского водохранилища вызывает подтопление близлежащих населенных пунктов.

Вместе с тем украинские и российские источники расходятся во мнениях относительно того, кто несет ответственность за повреждение дамбы, но, по сообщениям, российские войска нанесли удар по дамбе в сентябре 2024 года.

Российские войска, возможно, взорвали дамбу, чтобы вызвать значительное и длительное затопление к западу от Кураховского водохранилища, что могло бы способствовать российским усилиям по окружению украинских сил к северу и югу от Курахово.

Ключевые выводы ISW за 11 ноября: