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Путин хочет вернуть территории на Курщине до инаугурации Трампа – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 12 ноября 2024, 06:00
Путин хочет вернуть территории на Курщине до инаугурации Трампа – СМИ
Путин, фото: getty images

Правитель Кремля Владимир Путин развернул 50 тысяч российских и северокорейских военных в попытке отвоевать Курск у Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе.

Источник: The Telegraph

Детали Союзники по НАТО считают, что Путин надеется вернуть территории, потерянные Украиной, до инаугурации Трампа 20 января.

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Оценка британской военной разведки, с которой ознакомилось издание The Telegraph, демонстрирует, что Россия, вероятно, увеличит количество атак беспилотников-камикадзе на украинские позиции в ближайшие дни, используя новые места запуска вблизи границы.

Около 12 000 северокорейских призывников, вероятно, также будут задействованы в боевых действиях в Курской области, в соответствии с российско-северокорейским договором о взаимной военной помощи, заключенным в этом году.

Украинские аналитики считают, что Кремль также может стремиться использовать свое крупнейшее контрнаступление в Курской области для того, чтобы набрать обороты и продвинуться в северо-восточную Сумскую область Украины.

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Сейчас, говорится в публикации, Россия уже вернула себе примерно половину территории, которую Силы обороны удерживали в ходе операции в Курской области РФ.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что "десятки тысяч вражеских солдат из лучших российских ударных подразделений" атакуют украинские позиции.

Западные дипломаты обеспокоены тем, что Путин попытается быстро захватить территорию до инаугурации Трампа, чтобы усилить позиции России на любых мирных переговорах.

The Telegraph отмечает, что в октябре российские войска захватили больше украинской территории, чем в любой другой месяц с середины 2022 года.

Боевые действия на восточном Донбассе сейчас сосредоточены на южном участке линии фронта.

Курская область Путинвойна
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