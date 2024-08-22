Україна оточує російські війська на Курщині і готується до тривалих боїв – WSJ
Українські війська заявили, що рухаються до оточення приблизно 3000 російських військових, які притиснуті до річки в Курській області Росії у той час, як Україна руйнує мости і переправи, пише The Wall Street Journal.
Джерело: WSJ
Деталі: Для нанесення ударів по мостах українські військові використали ракетні комплекси Himars, надані США, а також безпілотники з вибуховими пристроями.
Дослівно WSJ: "Операція України від 6 серпня поставила в незручне становище президента Росії Володимира Путіна, взявши під контроль десятки міст і сіл на території, більшій за ту, яку Росія захопила за рік наступальних дій в Україні. Сили Києва зараз розширюють свій контроль уздовж кордону і завдають ударів по російських шляхах постачання, в той час як Москва посилює контратаки з використанням масованих планерних бомб і військ, які стягує з України та інших частин Росії".
Деталі: Військовий стратег і генерал-майор у відставці австралійської армії Мік Райан вважає, що у Курській області РФ Україна не прагне глибшого просування, яке було б легше відрізати, а натомість збільшує ширину своєї операції в Росії.
"Вони утримують більш захищену місцевість, яка ближче до України і яку легше підтримувати", – сказав Райан.
Водночас видання вважає, що для Росії повернення контролю над всією Курською областю може бути другорядною метою по відношенню до більш стратегічної – просування вглиб Донецької області, яку Путін оголосив частиною Росії.
Попри те, що Москва мобілізує близько 25 000 чоловіків щомісяця, вона страждає від нестачі досвідчених солдатів, необхідних для витіснення українців.
Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова вважає, що у Москві немає особливої паніки навколо ситуації в Курській області, бо Путін вважає, що наступ України не має великого впливу на його більш широкий стратегічний розрахунок, який полягає в тому, щоб захопити всю Донеччину, призвести до падіння української влади і полегшити шлях до переговорів, вигідних Росії.
"Якщо він не знайде військового рішення, це (утримання українськими військами частини Курської області РФ – ред.) може тривати місяцями або роками. І люди в Москві вже звикли до цієї думки", – вважає Станова.
"Тим не менш, українська операція завдала удару по обіцянці Путіна, що війна, яку він називає "спеціальною військовою операцією", буде обмежена Україною і матиме мінімальний вплив на життя пересічних росіян. Дехто з українського військового командування вже давно стверджує, що змусити росіян відчути війну має бути ключовою частиною стратегії Києва, оскільки це посилює тиск на Путіна з метою її припинення", – пише WSJ.
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Передісторія:
- Операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- 13 серпня Сирський доповів Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ. А вдень 15 серпня Сирський повідомив, що від початку доби ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ.
- 15 серпня джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що напередодні у Курській області РФ спецпризначенці взяли у полон відразу 102 російських військових.
- Десантно-штурмові війська поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ. На відео зафільмували розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, роботу авіації, артилерії і полонених.
- Згодом 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ показала перші години з початку військової операції у Курській області Росії – воїни прорвали лінію оброни, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли у полон понад 50 військових.
- Станом на 20 серпня українські військові взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.