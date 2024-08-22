Україна оточує російські війська на Курщині і готується до тривалих боїв – WSJ

Українські війська заявили, що рухаються до оточення приблизно 3000 російських військових, які притиснуті до річки в Курській області Росії у той час, як Україна руйнує мости і переправи, пише The Wall Street Journal.

Джерело: WSJ

Деталі: Для нанесення ударів по мостах українські військові використали ракетні комплекси Himars, надані США, а також безпілотники з вибуховими пристроями.

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Дослівно WSJ: "Операція України від 6 серпня поставила в незручне становище президента Росії Володимира Путіна, взявши під контроль десятки міст і сіл на території, більшій за ту, яку Росія захопила за рік наступальних дій в Україні. Сили Києва зараз розширюють свій контроль уздовж кордону і завдають ударів по російських шляхах постачання, в той час як Москва посилює контратаки з використанням масованих планерних бомб і військ, які стягує з України та інших частин Росії".

Деталі: Військовий стратег і генерал-майор у відставці австралійської армії Мік Райан вважає, що у Курській області РФ Україна не прагне глибшого просування, яке було б легше відрізати, а натомість збільшує ширину своєї операції в Росії.

"Вони утримують більш захищену місцевість, яка ближче до України і яку легше підтримувати", – сказав Райан.

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Водночас видання вважає, що для Росії повернення контролю над всією Курською областю може бути другорядною метою по відношенню до більш стратегічної – просування вглиб Донецької області, яку Путін оголосив частиною Росії.

Попри те, що Москва мобілізує близько 25 000 чоловіків щомісяця, вона страждає від нестачі досвідчених солдатів, необхідних для витіснення українців.

Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова вважає, що у Москві немає особливої паніки навколо ситуації в Курській області, бо Путін вважає, що наступ України не має великого впливу на його більш широкий стратегічний розрахунок, який полягає в тому, щоб захопити всю Донеччину, призвести до падіння української влади і полегшити шлях до переговорів, вигідних Росії.

"Якщо він не знайде військового рішення, це (утримання українськими військами частини Курської області РФ – ред.) може тривати місяцями або роками. І люди в Москві вже звикли до цієї думки", – вважає Станова.

"Тим не менш, українська операція завдала удару по обіцянці Путіна, що війна, яку він називає "спеціальною військовою операцією", буде обмежена Україною і матиме мінімальний вплив на життя пересічних росіян. Дехто з українського військового командування вже давно стверджує, що змусити росіян відчути війну має бути ключовою частиною стратегії Києва, оскільки це посилює тиск на Путіна з метою її припинення", – пише WSJ.

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