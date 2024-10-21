Некачественная одежда для ВСУ на 1 млрд грн: ГБР и ОГП завершили расследование по Гринкевичам

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и еще четырех членов преступной организации, которые поставляли некачественную военную одежду для нужд Вооруженных сил Украины на более чем 1 млрд гривен.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Дословно Бюро: "Стороне защиты предоставлены материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд".

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Дословно ОГП: "Речь идет о львовском предпринимателе, его сыне, двух директорах и представителе предприятий.

Им инкриминируется создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины). Кроме того, четырем подозреваемым - бизнесмену, его сыну и двум директорам предприятий инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)"

Детали: Гринкевич возглавил сделки и привлек своего сына и других лиц. Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд грн.

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В течение 2023 года по указанным договорам Минобороны получило одежды на сумму почти 1,2 млрд грн.

Поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не соответствовало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества и не могло использоваться по своему целевому назначению. Из-за этого убытки государства составили 1 млрд 167 млн гривен.

ГБР задержало членов преступной организации и сообщило им о подозрениях. Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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