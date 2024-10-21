Некачественная одежда для ВСУ на 1 млрд грн: ГБР и ОГП завершили расследование по Гринкевичам
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и еще четырех членов преступной организации, которые поставляли некачественную военную одежду для нужд Вооруженных сил Украины на более чем 1 млрд гривен.
Источник: ГБР, Офис генпрокурора
Дословно Бюро: "Стороне защиты предоставлены материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд".
Дословно ОГП: "Речь идет о львовском предпринимателе, его сыне, двух директорах и представителе предприятий.
Им инкриминируется создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины). Кроме того, четырем подозреваемым - бизнесмену, его сыну и двум директорам предприятий инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)"
Детали: Гринкевич возглавил сделки и привлек своего сына и других лиц. Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд грн.
В течение 2023 года по указанным договорам Минобороны получило одежды на сумму почти 1,2 млрд грн.
Поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не соответствовало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества и не могло использоваться по своему целевому назначению. Из-за этого убытки государства составили 1 млрд 167 млн гривен.
ГБР задержало членов преступной организации и сообщило им о подозрениях. Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Предыстория:
- 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.
- 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс. гривен.
Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
- Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
- Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топ-автомобили и оружие.
- 17 января следствие сообщило новое подозрение Игорю Гринкевичу, которого ранее заподозрили в даче взятки следователю ГБР.
- Вечером 18 января правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича. 22 января его задержали в Одессе.