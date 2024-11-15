Ким Чен Ын приказал начать массовое производство дронов-камикадзе – СМИ

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын недавно отдал приказ о массовом производстве дронов-смертников на фоне "стратегического партнерства" с Россией.

Источник: Sky news со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи

Детали: Сообщается, что Ким Чен Ын отметил необходимость как можно скорее построить систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству беспилотников.

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По данным НАТО, Россия направляет ракетные технологии в Северную Корею в обмен на военную помощь.

Что предшествовало: