Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ким Чен Ын приказал начать массовое производство дронов-камикадзе – СМИ

Станислав ПогориловПятница, 15 ноября 2024, 09:56
Ким Чен Ын приказал начать массовое производство дронов-камикадзе – СМИ
Ким Чен Ын с военными, фото: Getty Images

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын недавно отдал приказ о массовом производстве дронов-смертников на фоне "стратегического партнерства" с Россией.

Источник: Sky news со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи

Детали: Сообщается, что Ким Чен Ын отметил необходимость как можно скорее построить систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству беспилотников.

Реклама:

По данным НАТО, Россия направляет ракетные технологии в Северную Корею в обмен на военную помощь.

Что предшествовало:

  • Перед этим правитель России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР". Также Северная Корея ратифицировала этот договор.
  • По последним данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, северокорейские военные, которых ранее отправили в Россию, находятся в Курской области и "уже ведут боевые действия " против Украины.

Северная Кореябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нардеп: 150 тысяч ВПЛ вернулись на оккупированные территории, в Мариуполь – 70 тысяч

В понедельник отключения электроэнергии будут действовать 6 часов

Взрывчатки и "растяжки": полиция фиксирует диверсии против сотрудников - источник

"Укрэнерго" ослабило ограничения света в воскресенье

Защитники поразили С-400 на Курщине

ПВО сбила 50 из 73 российских беспилотников

Все новости...
Северная Корея
Сеул пересмотрит решение об оружии для Украины после победы Трампа - СМИ
КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией
В США подтвердили участие войск КНДР в боях в Курской области - Reuters
Последние новости
20:10
У Трампа говорят, что тесно работают с администрацией Байдена по вопросам нацбезопасности
19:59
Будущий советник Трампа назвал войну в Украине мясорубкой, которую надо остановить
19:35
"Бидзина, уходи!": К дому основателя партии власти Грузии протестующие принесли чемоданы
19:22
Bloomberg: У Байдена планировали призвать к приглашению Украины в НАТО, но передумали
19:21
"Верес" отобрал очки у "Александрии" в УПЛ
19:14
Шторм "Берт" оставил людей без света и сообщения в Британии и Ирландии
19:12
Через несколько минут его должны были поджечь: "умерший" индиец пришел в себя на похоронном костре
18:57
"Право и справедливость" поддержит главу Института нацпамяти на пост президента Польши
18:36
Нардеп: 150 тысяч ВПЛ вернулись на оккупированные территории, в Мариуполь – 70 тысяч
18:29
лыжиПрыжки с трамплина. Марусяк второй раз подряд остался без очков на Кубке мира
Все новости...
Реклама:
Реклама: