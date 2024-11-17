Bloomberg: КНДР может отправить на помощь России до 100 тысяч военных
По данным Bloomberg, Северная Корея может отправить в общей сложности до 100 тысяч своих военных для поддержки войны России в Украине.
Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками, сделанными некоторыми странами "Группы 20"
Детали: Собеседники сообщили изданию, что Северная Корея может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки войны России в Украине, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться.
По словам источников издания, этот анализ является одним из нескольких, посвященных партнерству между правителем России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Собеседники подчеркнули, что такой шаг не является неизбежным, и что военная поддержка такого масштаба, если она произойдет, скорее всего, будет предоставляться группами с ротацией войск во времени, а не в рамках единого развертывания.
Издание приводит слова посла Украины в Южной Корее Дмитрия Пономаренко, который заявил в начале ноября, что, по оценкам Киева, до 15 тысяч северокорейских военнослужащих, воюющих в Курской области России и, возможно, в оккупированных районах восточной Украины будут меняться по ротации каждые несколько месяцев.
Как пишет Bloomberg, вопрос о сотрудничестве между КНДР и Россией будет поднят несколькими союзниками на саммите G-20 в Бразилии на этой неделе, в том числе канцлером Германии Олафом Шольцем во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином.
По словам немецких чиновников, Шольц будет давить на китайского лидера во время их встречи в Рио во вторник, чтобы тот использовал свое влияние на Россию и Северную Корею во избежание дальнейшей эскалации в войне.
Что предшествовало: 10 ноября издание The New York Times писало, что 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.
Издание также писало со ссылкой на слова высокопоставленного украинского чиновника, что, по прогнозу украинской разведки, Северная Корея может прислать на помощь России до 100 тысяч военных.
Предыстория:
- 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
- За третий квартал 2024 года в Россию приехало рекордное количество граждан Северной Кореи, которые указали целью поездки обучение на фоне сообщений о переброске солдат КНДР для участия в войне против Украины.
- На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.
- В южнокорейской разведке также заявили, что военные КНДР, которых ранее отправили в Россию, находятся в Курской области и "уже ведут боевые действия" против Украины.
- По данным Financial Times, Северная Корея отправила в Россию около 50 самоходных артиллерийских установок M1989 "Коксан" и 20 реактивных систем залпового огня, некоторые из них были переброшены в Курскую область.