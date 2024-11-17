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Bloomberg: КНДР может отправить на помощь России до 100 тысяч военных

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 18:30
Bloomberg: КНДР может отправить на помощь России до 100 тысяч военных
Ким Чен Ын и северокорейские военные в телетрансляции, фото Getty Images

По данным Bloomberg, Северная Корея может отправить в общей сложности до 100 тысяч своих военных для поддержки войны России в Украине.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками, сделанными некоторыми странами "Группы 20"

Детали: Собеседники сообщили изданию, что Северная Корея может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки войны России в Украине, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться.

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По словам источников издания, этот анализ является одним из нескольких, посвященных партнерству между правителем России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Собеседники подчеркнули, что такой шаг не является неизбежным, и что военная поддержка такого масштаба, если она произойдет, скорее всего, будет предоставляться группами с ротацией войск во времени, а не в рамках единого развертывания.

Издание приводит слова посла Украины в Южной Корее Дмитрия Пономаренко, который заявил в начале ноября, что, по оценкам Киева, до 15 тысяч северокорейских военнослужащих, воюющих в Курской области России и, возможно, в оккупированных районах восточной Украины будут меняться по ротации каждые несколько месяцев.

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Как пишет Bloomberg, вопрос о сотрудничестве между КНДР и Россией будет поднят несколькими союзниками на саммите G-20 в Бразилии на этой неделе, в том числе канцлером Германии Олафом Шольцем во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином.

По словам немецких чиновников, Шольц будет давить на китайского лидера во время их встречи в Рио во вторник, чтобы тот использовал свое влияние на Россию и Северную Корею во избежание дальнейшей эскалации в войне.

Что предшествовало: 10 ноября издание The New York Times писало, что 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.

Издание также писало со ссылкой на слова высокопоставленного украинского чиновника, что, по прогнозу украинской разведки, Северная Корея может прислать на помощь России до 100 тысяч военных.

Предыстория:

КНДРРосcиявойнаСМИ
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