Украинские удары вглубь РФ ослабят потенциал россиян на поле боя – ISW

Украинские удары вглубь России имеют решающее значение для ослабления потенциала российских военных на всей территории боевых действий.

Источник ISW

Детали В ночь с 18 на 19 ноября украинские войска нанесли первый удар по российской территории, атаковав российский склад боеприпасов в Карачеве Брянской области - через несколько дней после получения разрешения на нанесение таких ударов.

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Украинские военные, в том числе Генеральный штаб, сообщили 19 ноября, что украинские силы нанесли удар по арсеналу 67-го Главного военно-артиллерийского управления (ГРАУ) 1046-го Центра материально-технического обеспечения российских военных вблизи Карачева в ночь с 18 на 19 ноября, и что этот удар вызвал начальную детонацию и 12 вторичных взрывов.

Ранее западные официальные лица предоставили дополнительную ясность относительно способности Украины использовать предоставленные Западом системы дальнего радиуса действия для нанесения ударов по военным объектам в России.

Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине использовать предоставленное США оружие на расстоянии до 300 километров на территории России.

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Помощник госсекретаря США Брайан Николс сообщил бразильскому изданию O Globo, что президент США Байден предоставил Украине разрешение на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по России, заявив, что это разрешение предоставит Украине большую способность для самозащиты.

Ранее ISW уже оценивал, что ограничение способности Украины наносить удары на большие расстояния по российской территории позволило России сохранять безопасное пространство в ближнем и дальнем тылу и использовать его для военных операций против Украины.

Дословно ISW: "Украинские удары на большие расстояния по военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ослабления российского военного потенциала на всем театре военных действий.

Эти разрешения, если они будут настолько широкими, как сообщается, являются новым потенциалом для Украины, который может существенно ослабить военные усилия России".

Детали Украина только недавно начала получать системы вооружений и военный потенциал, необходимые для ведения современных широкомасштабных боевых действий.

По мнению аналитиков, в будущем Украина может быть способна проводить операционно значимые контрнаступления при условии, что Запад усилит развитие украинского потенциала в больших масштабах.

Дословно ISW: "Системы и возможности, которые получает Украина, необходимы для проведения успешных многопрофильных широкомасштабных боевых операций, и Украина еще не имела возможности продемонстрировать, чего могут достичь украинские войска при условии надлежащего ресурсного обеспечения.

Системная интеграция, способность и эффективность украинских Вооруженных сил на поле боя, вероятно, могут улучшиться при условии, что Украина и ее партнеры будут продолжать выполнять тяжелую работу, необходимую для наращивания украинской динамики".

Детали Эксперты отмечают, что продолжение и усиление военной помощи Запада остается необходимым для того, чтобы украинские войска могли освободить оккупированную территорию и нанести российским военным потери, необходимые для того, чтобы заставить Путина переосмыслить свои расчеты в этой войне.

Специалисты добавляют: Украина должна вступать в любые будущие переговоры с Россией с позиции силы. А в интересах Запада остается усиление позиции Украины в потенциальных переговорах с РФ.

Ключевые выводы ISW за 19 ноября: