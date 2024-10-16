Мир благодаря силе. Главные тезисы выступления Зеленского во время представления Плана победы в Раде

Остання пресконференція президента Володимира Зеленського 27 серпня запам'яталася більшості українців новиною про героїчну боротьбу нинішнього голови СБУ Василя Малюка та заступника керівника ОП Олега Татарова з "чеченцями в Києві" на початку великої війни.

На тлі такої потужної заяви загубилися інші важливі меседжі президента, зокрема вперше озвучені деталі Плану перемоги України. Саме цей документ Зеленський представив лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу під час візиту до США наприкінці вересня.

В Україні Зеленський вперше докладно презентував План перемоги 16 жовтня.

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План складається з п'яти пунктів: перший – геополітичний, другий і третій – військові, четвертий – економічний, п'ятий – безпековий, а також із трьох таємних додатків.

За словами президента, реалізація плану має часові рамки. "Якщо почати рухатися... цим конкретним Планом перемоги саме зараз, то може вдатися закінчити війну не пізніше ніж наступного року", – заявив президент під час виступу у Верховній Раді.

Зеленський підкреслив, що цей план можливо реалізувати, але тільки за сприяння партнерів.

"Кожен у світі бачить, що Росія не шукає чесного миру. Путін збожеволів і хоче тільки війни. Він сам не зміниться. Він надто з минулого. Надто вчорашній. Він глухий до всіх інших.

Але – разом із партнерами – ми повинні змінити обставини так, щоб війна закінчилась. Безвідносно до того, чого хоче Путін. Ми всі повинні змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру", – наголосив під час виступу в парламенті глава держави.

Зеленський також зазначив, що партнери поставилися до Плану дуже "практично та уважно", а команди держав уже почали працювати над його реалізацією.

"Українська правда" зібрала основні тези виступу Володимира Зеленського під час представлення Плану перемоги в парламенті.

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Пункт №1. НАТО

Протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність у Європі, а саме факт, що Україна не є членом НАТО. Саме це спокушало РФ посягати на нашу безпеку. Тепер факт запрошення для України в НАТО може стати справді фундаментальним для миру.

Ми розуміємо, що членство в НАТО – це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні відчути, що їхній цар програв геополітично.

Я дякую всім партнерам, хто підтримує, що запрошення для України в НАТО зараз із членством пізніше посилює всіх. Invitation – запрошення – це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості.

І сьогодні запрошення символізує значно більше, ніж тільки НАТО. Рішучість у питанні НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні.

Саме тому це початковий пункт Плану перемоги. Свідчення рішучості. Безумовне запрошення зараз. Це визначеність, як партнери бачать насправді місце України в архітектурі безпеки.

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Пункт №2. Оборона

Є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати силу наших воїнів. А завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньо сили, щоб триматись, коли ми тиснемо справді міцно.

Тому ключ до реалізації другого пункту Плану перемоги:

успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі;

незворотне посилення позицій української армії та знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території України;

допомога партнерів у комплектуванні бригад резерву для Збройних сил України;

виведення української протиповітряної оборони на такий рівень, який є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет і дронів, а також спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів у межах доступу повітряного щита партнерів;

розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їх виробництва в Україні;

зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України й на території РФ – по об'єктах воєнної інфраструктури – і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження;

надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідки.

Оборонний пункт Плану має таємний додаток. І до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги.

Пункт №3. Стримування

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту держави від будь-якої воєнної загрози з боку Росії.

Він також може звузити варіативність дій РФ до таких перспектив: приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни або гарантовано втратити можливість продовжувати агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями.

Тобто пакет стримування – це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Мир завдяки силі. Peace through strength.

По обидва боки Атлантики це працює однаково результативно. І цей пункт можна забезпечити, зокрема, фінансуванням у межах уже укладених безпекових угод із партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки.

Під третій пункт Плану також є таємний додаток. Його вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримають ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування.

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Пункт №4. Економіка

В Україні зосереджені природні ресурси, у тому числі критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ.

Поклади критичних ресурсів в Україні разом із глобально важливим потенціалом держави у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Росії у війні.

І це наша можливість економічного зростання України. Економічного посилення ЄС заради економічної й багато в чому безпекової автономії Європи. І це можливість США та наших партнерів у G7 працювати з Україною – союзницею, яка може забезпечити на інвестицію прибуток.

Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

Україна пропонує Сполученим Штатам Америки разом із визначеними партнерами, зокрема з Євросоюзом, частиною якого буде Україна, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

Це угода, що органічно доповнить та посилить наявну систему економічного тиску на Росію, а саме: усі наявні санкції проти РФ, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску.

Російські спільники у світі повинні бачити, що у цього режиму немає економічного майбутнього.

Пункт №5. Безпека

Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Це наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різнобічним досвідом взаємодії з військовими НАТО.

Український досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі. Це достойна місія для наших героїв.

Передбачаємо в разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил США, які дислоковані в Європі, українськими підрозділами. Після війни. Українці довели, що можуть бути тією силою, яку російське зло не здолає.

Ангеліна Страшкулич, УП