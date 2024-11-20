Россия от имени ГУР распространяет фейковые сообщения о "массированном ударе" по Украине
Главное управление разведки МО Украины заявило, что сообщения о якобы "особо массированных" ракетно-бомбовых ударах по украинским городам, которые распространяются в соцсетях и мессенджерах от имени ГУР, являются российскими фейками.
Источник: ГУР
Детали: Сообщается, что мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам 20 ноября.
В ведомстве отмечают, что данное сообщение – фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. ГУР призвало граждан доверять только официальным источникам информации, а также сохранять спокойствие.
Дословно: "Враг, при невозможности подчинить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям".
Предыстория:
- РанееСоединенные Штаты сообщили, что решили закрыть свое посольство в Киеве 20 ноября, поскольку получили информацию об угрозе крупной воздушной атаки со стороны РФ в этот день.
- Собеседники "Украинской правды" в дипмиссии рассказал, что закрытие Посольства США в Киеве 20 ноября связано с угрозой комбинированного российского удара с использованием дронов и ракет, об угрозе ядерного удара речь пока не идет.
- Посольство Испании и Италии в Киеве также сообщили, что временно прекратили работу в столице после получения "конкретной" информации об угрозе масштабного авиаудара 20 ноября.
- Европейская комиссия подчеркнула, что решение о деятельности дипломатических учреждений в Украине принимается национальными властями каждой страны. При этом в Брюсселе заверили, что представительство ЕС в Киеве продолжает работать в обычном режиме без введения дополнительных мер безопасности.