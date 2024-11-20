Россия от имени ГУР распространяет фейковые сообщения о "массированном ударе" по Украине

Главное управление разведки МО Украины заявило, что сообщения о якобы "особо массированных" ракетно-бомбовых ударах по украинским городам, которые распространяются в соцсетях и мессенджерах от имени ГУР, являются российскими фейками.

Источник: ГУР

Детали: Сообщается, что мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам 20 ноября.

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В ведомстве отмечают, что данное сообщение – фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. ГУР призвало граждан доверять только официальным источникам информации, а также сохранять спокойствие.

Дословно: "Враг, при невозможности подчинить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям".

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