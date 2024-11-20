США пояснили, чого закрили посольство у Києві: не через загрозу ядерного удару

Закриття Посольства США у Києві 20 листопада пов’язане з загрозою комбінованого російського удару з використанням дронів та ракет, про загрозу ядерного удару наразі не йдеться.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у дипмісії

Пряма мова співрозмовника видання: "Закриття посольства пов'язане з повітряною тривогою, включаючи підвищену можливу загрозу комбінованої атаки з дронів і ракет, як це траплялося останнім часом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, працюючи з нашими українськими партнерами".

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Деталі: На уточнююче питання, чи пов'язане закриття посольства із заявою Росії про зміну ядерної доктрини і зниження порогу для ядерного удару, співрозмовник ще раз підкреслив, що закриття дипустанови "пов'язане з постійною загрозою повітряних атак".

Громадянам США радять стежити за новинами в місцевих ЗМІ, наперед з’ясувати, де розташовані найближчі укриття і в разі оголошення повітряної тривоги, негайно спускатися в укриття.

Що було раніше: Раніше Сполучені Штати повідомили, що вирішили закрити своє посольство у Києві 20 листопада, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня.

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Посольство Іспанії та Італії у Києві також повідомили, що тимчасово припинили роботу в столиці після отримання "конкретної" інформації про загрозу масштабного авіаудару 20 листопада.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що від вечора 19 листопада росіяни атакували Україну 122 безпілотниками типу "Shahed" та БПЛА невстановленого типу, зенітною керованою ракетою С-300 та 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69; 56 ворожих дронів і 2 ракети вдалося знищити.

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