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МИД предпринимает дипломатические шаги в связи с запуском Россией нового типа ракеты

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 21 ноября 2024, 18:23
МИД предпринимает дипломатические шаги в связи с запуском Россией нового типа ракеты
Георгий Тихий. Фото - МИД

Министерство иностранных дел Украины предпринимает дипломатические шаги из-за применения Россией нового типа оружия, которое имело все летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Источник: об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий на брифинге в Киеве, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда"

Детали: Тихий отметил, что в МИД обратились к партнерам с информированием о том, что произошло, и что известно украинской стороне.

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"Также мы уже задействуем механизмы ООН, механизмы НАТО", – сказал Тихий на брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что также МИД планирует привлечь механизмы ОБСЕ для реагирования на это событие.

"Будут и формальные обращения, ноты, будут созывы отдельных форматов, чтобы "разбудить мир" и привлечь внимание", – подчеркнул спикер.

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Тихий напомнил, что сейчас Украина ожидает экспертные выводы для определения конкретного типа новой примененной РФ ракеты, которая упала вблизи Днепра утром.

"Пока известно, что по летно-техническим характеристикам – это МБР, но мы ожидаем еще выводов экспертов, чтобы утверждать с конкретными фактами, какой тип ракеты", – сказал он, добавив, что точно подтверждено, что это новый тип ракеты.

По словам спикера, если подтвердится применение именно МБР, то Украина считает, что "можно будет констатировать, что путинская Россия деградировала до состояния КНДР, которая, как вы знаете, периодически запускает такие ракеты, пугая соседей".

"Мы призываем мировое сообщество, каждую страну, каждого лидера, который уважает Устав ООН, уже сейчас, немедленно реагировать на применение Россией нового типа вооружения, на повышение в целом уровня вооружения, не ждать выводов экспертов", – призвал спикер.

Напомним, два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты для удара по Украине утром 21 ноября.

СМИ также ранее сообщали, что на Западе сомневаются в применении межконтинентальной ракеты.

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

В ЕС, комментируя эти данные, сказали, что если они подтвердятся, "это будет еще одним четким признаком эскалации".

МИД
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