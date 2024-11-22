CNN обнародовал фото обломков новой ракеты РФ, которая могла атаковать Днепр 21 ноября

Телеканал CNN получил от источника в украинских силах безопасности фото, на которых, как утверждается, представлены обломки ракеты, которой российские войска ударили по Днепру 21 ноября.

Источник: CNN, аналитический ресурс "Агентство", журналист "Радио Свобода" Марк Крутов в соцсети Х

Дословно: "Источник в украинских силах безопасности предоставил фотографии обломков, оставшихся после атаки на город Днепр. Киев обвинил Россию в запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) по Украине, что, вероятно, станет первым случаем применения Москвой такого оружия за более чем 1000 дней войны.

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Фрагменты, изображенные на фото, не обязательно относятся к одной ракете, сообщил источник".

Обломки новой российской ракеты, которая могла ударить по Днепру 21 ноября, фото: CNN

Детали: Сообщается, что неназванный западный чиновник выразил сомнение в том, что ракета была МБР.

Телеканал обратился к экспертам по вооружениям с просьбой просмотреть фотографии с целью предоставления независимого анализа типа использованной ракеты.

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Как отмечает "Агентство", на месте падения ракеты, которую правитель РФ Владимир Путин назвал новейшей разработкой российской оборонки, обнаружили деталь, производившуюся для ракеты "Булава".

"Серийное производство этой ракеты продолжается с конца 2000-х годов. Это может свидетельствовать о том, что в ракете, которую применила в четверг российская армия, могут использоваться не такие новые технологии, как рассказывал Путин в своем видеообращении", - отмечают аналитики.

Журналист "Радио Свобода" Марк Крутов обратил внимание на номера детали, присвоенные ей во время производства. С их помощью журналист смог обнаружить на сайте госзакупок договор от 2013 года на разработку рабочей документации для подготовки серийного производства запчастей для комплекса "ЗК-30" - другое название межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава".

Отмечается, что ракета "Булава" не самая новая в арсенале российской армии. Ее разработка началась еще в 1990-е годы, в 2005 году состоялись ее испытания, в 2007-м начался серийный выпуск, в 2012-м ее приняли на вооружение. Использование деталей от "Булавы" в "новейшей" российской ракете может ставить под сомнение, что она использует действительно новые технологии.

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