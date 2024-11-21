Нардепов предупредили о возможном ударе по правительственному кварталу, заседание ВР отменили – источники
Четверг, 21 ноября 2024, 22:35
В Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.
Источник: собеседники "Украинской правды" среди нардепов, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram
Детали: По данным собеседников УП, депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.
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По словам Гончаренко, на заседании планировали провести час вопросов к правительству. Следующее заседание планируется в декабре.
Что предшествовало: