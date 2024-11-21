Нардепов предупредили о возможном ударе по правительственному кварталу, заседание ВР отменили – источники

В Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.

Источник: собеседники "Украинской правды" среди нардепов, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: По данным собеседников УП, депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.

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По словам Гончаренко, на заседании планировали провести час вопросов к правительству. Следующее заседание планируется в декабре.

Что предшествовало: