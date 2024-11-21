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Нардепов предупредили о возможном ударе по правительственному кварталу, заседание ВР отменили – источники

"Украинская правда"Четверг, 21 ноября 2024, 22:35
Нардепов предупредили о возможном ударе по правительственному кварталу, заседание ВР отменили – источники
Верховная Рада. Фото: Getty Images

В Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.

Источник: собеседники "Украинской правды" среди нардепов, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: По данным собеседников УП, депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.

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По словам Гончаренко, на заседании планировали провести час вопросов к правительству. Следующее заседание планируется в декабре.

Что предшествовало:

  • Правитель России Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • Он также заявил, что в дальнейшем гражданских украинцев якобы будут предупреждать о применении ракет средней дальности.

Верховная Рада
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