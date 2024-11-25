Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Калужской области РФ 

Скриншот из видео из российских Telegram-каналов

Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов на территории России ночью 25 ноября.

Источник: Генштаб ВСУ в Telegram

Дословно Генштаб: "Есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются".

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Детали: Сообщается, что ВСУ атаковали важные цели российских оккупантов в Брянской, Калужской и Курской областях России.

Предыстория: