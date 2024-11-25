Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Калужской области РФ
Понедельник, 25 ноября 2024, 12:09
Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов на территории России ночью 25 ноября.
Источник: Генштаб ВСУ в Telegram
Дословно Генштаб: "Есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются".
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Детали: Сообщается, что ВСУ атаковали важные цели российских оккупантов в Брянской, Калужской и Курской областях России.
Предыстория:
- Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 25 ноября в Калуге сбивали беспилотники. Губернатор Калужской области РФ заявил, что обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия, в результате чего возник пожар.
- Позже руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Калуге дроны также атаковали завод "Тайфун", который является частью российского ВПК.
- Впоследствии собеседник "Украинской правды" в Силах обороны сообщил, что дроны ГУР поразили нефтебазу в российской Калуге.