Украинские АЭС снизили производство электроэнергии из-за ударов РФ – МАГАТЭ

Три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины снизили производство электроэнергии после новых атак России на энергетическую инфраструктуру страны, которые еще больше поставили под угрозу ядерную безопасность во время войны.

Источник: заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

Прямая речь Гросси: "Второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры предосторожности во время широкомасштабных военных действий в стране".

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Детали: Отмечается, что на девяти реакторах, которые эксплуатируются на этих станциях, была снижена мощность.

Кроме того, один реактор на Ровенской АЭС был отключен от сети.

АЭС продолжали получать электроэнергию извне, несмотря на то, что Хмельницкая АЭС потеряла связь с двумя линиями электропередач.

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Прямая речь Гросси: "Энергетическая инфраструктура Украины является чрезвычайно хрупкой и уязвимой, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районах, где расположены основные объекты ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят".

"МАГАТЭ продолжит оценивать степень повреждения объектов и линий электропередач, которые имеют важное значение для ядерной безопасности".

Что предшествовало: В ночь на 28 ноября Россия осуществила массированную комбинированную ракетно-дронную атаку на украинскую энергетику: противовоздушная оборона уничтожила 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 БПЛА из 188 вражеских целей.

Во всех областях Украины в четверг утром срочно ввели экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-пушечной атаки.