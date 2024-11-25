Военные КНДР уже участвовали в боях против ВСУ на Курщине – Генштаб
По данным Генштаба ВСУ, в Курской области России находятся более 11 тысяч северокорейских военных, и они уже участвовали в боях против Сил обороны Украины.
Источник: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич в эфире телемарафона, цитирует "Радио Свобода"
Детали: Также Баргилевич уточнил, что представляют собой военнослужащие КНДР, которых уже Россия перебросила на Курщину.
Прямая речь Баргилевича: "Это в основном подразделения общевойсковые.
Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части".
Что предшествовало: Национальная разведка Южной Кореи сообщала, что северокорейские военные, которых ранее отправили в Россию, находятся в Курской области и "уже ведут боевые действия" против Украины.
По данным Bloomberg, Северная Корея может отправить в общей сложности до 100 тысяч своих военных для поддержки войны России в Украине.
Предыстория:
- 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
- За третий квартал 2024 года в Россию приехало рекордное количество граждан Северной Кореи, которые указали целью поездки обучение на фоне сообщений о переброске солдат КНДР для участия в войне против Украины.
- В Госдепе США заявили, что успех России на поле боя с использованием северокорейских военных будет зависеть от уровня их интеграции в российскую армию.
- На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.
- Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.