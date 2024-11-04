Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп

Россияне затягивают процесс передачи тела украинской журналистки Виктории Рощиной Украине, которая погибла в плену РФ.

Источник: народный депутат, глава комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Относительно случая с Викторией Рощиной ... то ее истории РФ даже не дает закончиться. Отец до сих пор не получил дополнительных официальных подтверждений с российской стороны (о гибели дочери -ред.). И, соответственно, РФ затягивает с передачей Украине тела Виктории. И мы не можем провести похороны или получить конкретную информацию (по этому поводу -ред.)".

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Детали: Отдельно Юрчишин акцентировал на том, что Украине необходимо освободить каждого гражданского журналиста и вообще - каждого гражданского украинца и каждого политзаключенного.

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In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

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