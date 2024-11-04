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Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 17:36
Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп
Виктория Рощина

Россияне затягивают процесс передачи тела украинской журналистки Виктории Рощиной Украине, которая погибла в плену РФ.

Источник: народный депутат, глава комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Относительно случая с Викторией Рощиной ... то ее истории РФ даже не дает закончиться. Отец до сих пор не получил дополнительных официальных подтверждений с российской стороны (о гибели дочери -ред.). И, соответственно, РФ затягивает с передачей Украине тела Виктории. И мы не можем провести похороны или получить конкретную информацию (по этому поводу -ред.)".

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Детали: Отдельно Юрчишин акцентировал на том, что Украине необходимо освободить каждого гражданского журналиста и вообще - каждого гражданского украинца и каждого политзаключенного.

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП

In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

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Предыстория:  

  • В марте 2022 года Рощину захватили российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.  
  • В 2022 году Рощина написала для УП ряд репортажей с временно оккупированных территорий. В частности, о том, как живет оккупированный Крым во время войныкак на оккупированной Донетчине проходил псевдореферендум, и показала фоторепортаж из разрушенного Мариуполя.  
  • Чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.  
  • Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.  
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.  
  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.  
  • 11 октября Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатной авторки "Украинской правды" Виктории Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.

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