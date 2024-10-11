Гибель журналистки Виктории Рощиной: дело доквалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством
Уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной, доквалифицировали как военное преступление соединенное с умышленным убийством.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "10 октября в медиа была обнародована информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая незаконно удерживалась Российской Федерацией.
В связи с этим, уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по ч. 1. ст. 438 УК Украины доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством".
Детали: В ведомстве сообщили, что лосудебное расследование будет осуществлять Главное следственное управление СБУ под руководством Офиса генпрокурора.
Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.
Предыстория:
- В марте 2022 года Рощину захватили российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
- В 2022 году Рощина написала для УП ряд репортажей с временно оккупированных территорий. В частности, о том, чем живет оккупированный Крым в войну, как на оккупированной Донетчине проходил псевдореферендум, и показала фоторепортаж из разрушенного Мариуполя.
- Для того чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатный автор "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.
- Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что имеет от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки.