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Гибель журналистки Виктории Рощиной: дело доквалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством

Анастасия ПроцПятница, 11 октября 2024, 11:21
Гибель журналистки Виктории Рощиной: дело доквалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством
Фото из соцсетей Виктории Рощиной

Уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной, доквалифицировали как военное преступление соединенное с умышленным убийством.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "10 октября в медиа была обнародована информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая незаконно удерживалась Российской Федерацией.

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В связи с этим, уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по ч. 1. ст. 438 УК Украины доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством".

Детали: В ведомстве сообщили, что лосудебное расследование будет осуществлять Главное следственное управление СБУ под руководством Офиса генпрокурора.

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.

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Предыстория:

  • В марте 2022 года Рощину захватили российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
  • В 2022 году Рощина написала для УП ряд репортажей с временно оккупированных территорий. В частности, о том, чем живет оккупированный Крым в войну, как на оккупированной Донетчине проходил псевдореферендум, и показала фоторепортаж из разрушенного Мариуполя.
  • Для того чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
  • Рощина исчезла 3 августа 2023 на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.
  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатный автор "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.
  • Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что имеет от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки.

СМИпленныеРосcияУкраина
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