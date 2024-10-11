Гибель журналистки Виктории Рощиной: дело доквалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством

Уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной, доквалифицировали как военное преступление соединенное с умышленным убийством.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "10 октября в медиа была обнародована информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая незаконно удерживалась Российской Федерацией.

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В связи с этим, уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по ч. 1. ст. 438 УК Украины доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством".

Детали: В ведомстве сообщили, что лосудебное расследование будет осуществлять Главное следственное управление СБУ под руководством Офиса генпрокурора.

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.

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