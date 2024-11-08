Генерал-майор ВСУ Марченко уходит со службы по состоянию здоровья

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который руководил обороной Николаева в 2022 году, сообщил о своем увольнении со службы по состоянию здоровья.

Источник: Марченко

Прямая речь: "Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение. Ведь даже несокрушимых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать бесполезным".

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Детали: Марченко поблагодарил всех, кто поддержал и помог в борьбе: николаевцев, херсонцев, ВСУ, силовиков, медиков, бизнесменов, местные власти и обычных людей, которые стали бок о бок и отбили врага в феврале-марте 2022 года.

"Спасибо каждому украинскому солдату и офицеру за то, что вместе мы бьем врага, не обращая внимания на не абы какую усталость и на любые прогнозы и "аналитику"", – зазначив він.

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