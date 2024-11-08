Генерал-майор ВСУ Марченко уходит со службы по состоянию здоровья
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который руководил обороной Николаева в 2022 году, сообщил о своем увольнении со службы по состоянию здоровья.
Источник: Марченко
Прямая речь: "Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение. Ведь даже несокрушимых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать бесполезным".
Детали: Марченко поблагодарил всех, кто поддержал и помог в борьбе: николаевцев, херсонцев, ВСУ, силовиков, медиков, бизнесменов, местные власти и обычных людей, которые стали бок о бок и отбили врага в феврале-марте 2022 года.
"Спасибо каждому украинскому солдату и офицеру за то, что вместе мы бьем врага, не обращая внимания на не абы какую усталость и на любые прогнозы и "аналитику"", – зазначив він.
Предыстория:
- В конце июля 2022 года стало известно, что Марченко, который до апреля руководил обороной Николаева, вернулся в Николаевскую область для выполнения задач.
- Марченко в СМИ рассказал, что Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить активную фазу войны до конца 2022 года.
- Минобороны на это ответило, что военные не должны рассказывать о планах ВСУ, а журналисты - спрашивать о них.
- В августе 2022 года генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что Украина будет освобождать Крым военным путем и уничтожение Крымского моста – необходимая для этого мера.