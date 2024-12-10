DeepState назвал населенные пункты на Донетчине и Сумщине, где продвинулся враг

Аналитики проекта DeepState в ночь на 10 декабря обновили карту, сообщив о продвижении россиян в Донецкой области, в частности речь идет о 8 населенных пунктах. А также о продвижении россиян возле Александрии на Сумщине.

Источник: DeepState

Детали: По данным проекта DeepState, враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Гродовки, Возрождения, Петровки.

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А также в Сонцевке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области.

Кроме того, отмечают в сообщении, россияне продвинулись возле Александрии Сумской области. А также возле Плехово Курской области РФ.

Что предшествовало: Накануне вечером Генштаб ВСУ сообщил, что враг интенсивно атакует украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня совершил 51 наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

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Предыстория: