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Защита границ от России и Беларуси: ЕС выделит шести странам 170 млн евро

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 11 декабря 2024, 16:28
Защита границ от России и Беларуси: ЕС выделит шести странам 170 млн евро
Фото: Getty Images

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с финским премьером Петтери Орпо сообщила о выделении шести европейским государствам, граничащим с Россией и Беларусью, финансовой поддержки для их усилий по защите границ в размере 170 млн евро.

Источник: Фон дер Ляйен в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Президент комиссии подчеркнула, что Финляндия вместе со странами Балтии, Польшей и Норвегией мужественно "защищает наши границы" от угроз всех форм, поступающих из России и Беларуси. "Они защищают наши общие границы. Поэтому сегодня мы выделяем 170 миллионов евро на поддержку их усилий", - сообщила фон дер Ляйен.

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Предыстория:

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  • В начале года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.
  • Также Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.
  • А сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, начавшему развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

границаЕС
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