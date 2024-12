Защита границ от России и Беларуси: ЕС выделит шести странам 170 млн евро

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с финским премьером Петтери Орпо сообщила о выделении шести европейским государствам, граничащим с Россией и Беларусью, финансовой поддержки для их усилий по защите границ в размере 170 млн евро.

Источник: Фон дер Ляйен в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Президент комиссии подчеркнула, что Финляндия вместе со странами Балтии, Польшей и Норвегией мужественно "защищает наши границы" от угроз всех форм, поступающих из России и Беларуси. "Они защищают наши общие границы. Поэтому сегодня мы выделяем 170 миллионов евро на поддержку их усилий", - сообщила фон дер Ляйен.

Реклама:

I just spoke to @PetteriOrpo.



Finland, alongside 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇳🇴, is bravely keeping our borders safe from threats of all forms coming from Russia and Belarus.



They are securing our common borders. So today we’re making available €170 million to support their efforts.