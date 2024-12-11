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Захист кордонів від Росії та Білорусі: ЄС виділить шести країнам 170 млн євро

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 16:28
Захист кордонів від Росії та Білорусі: ЄС виділить шести країнам 170 млн євро
Фото: Getty Images

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з фінським прем’єром Петтері Орпо повідомила про виділення шести європейським державам, які межують з Росією та Білоруссю, фінансової підтримки для їх зусиль із захисту кордонів у розмірі 170 млн євро.

Джерело: Фон дер Ляєн у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деаталі Президентка комісії підкреслила, що Фінляндія разом з країнами Балтії, Польщею та Норвегією мужньо "захищає наші кордони" від загроз усіх форм, що надходять з Росії та Білорусі. "Вони захищають наші спільні кордони. Тому сьогодні ми виділяємо 170 мільйонів євро на підтримку їхніх зусиль", – повідомила фон дер Ляєн.

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Передісторія:

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  • На початку року міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.
  • Також Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.
  • А сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

кордонЄС
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