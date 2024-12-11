Захист кордонів від Росії та Білорусі: ЄС виділить шести країнам 170 млн євро
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з фінським прем’єром Петтері Орпо повідомила про виділення шести європейським державам, які межують з Росією та Білоруссю, фінансової підтримки для їх зусиль із захисту кордонів у розмірі 170 млн євро.
Джерело: Фон дер Ляєн у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Деаталі Президентка комісії підкреслила, що Фінляндія разом з країнами Балтії, Польщею та Норвегією мужньо "захищає наші кордони" від загроз усіх форм, що надходять з Росії та Білорусі. "Вони захищають наші спільні кордони. Тому сьогодні ми виділяємо 170 мільйонів євро на підтримку їхніх зусиль", – повідомила фон дер Ляєн.
I just spoke to @PetteriOrpo.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2024
Finland, alongside 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇳🇴, is bravely keeping our borders safe from threats of all forms coming from Russia and Belarus.
They are securing our common borders. So today we’re making available €170 million to support their efforts.
Передісторія:
- На початку року міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.
- Також Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.
- А сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").