Захист кордонів від Росії та Білорусі: ЄС виділить шести країнам 170 млн євро

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з фінським прем’єром Петтері Орпо повідомила про виділення шести європейським державам, які межують з Росією та Білоруссю, фінансової підтримки для їх зусиль із захисту кордонів у розмірі 170 млн євро.

Джерело: Фон дер Ляєн у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деаталі Президентка комісії підкреслила, що Фінляндія разом з країнами Балтії, Польщею та Норвегією мужньо "захищає наші кордони" від загроз усіх форм, що надходять з Росії та Білорусі. "Вони захищають наші спільні кордони. Тому сьогодні ми виділяємо 170 мільйонів євро на підтримку їхніх зусиль", – повідомила фон дер Ляєн.

I just spoke to @PetteriOrpo.



Finland, alongside 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇳🇴, is bravely keeping our borders safe from threats of all forms coming from Russia and Belarus.



They are securing our common borders. So today we’re making available €170 million to support their efforts.