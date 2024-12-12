Россия использует сгенерированные ИИ голоса ElevenLabs для подрыва поддержки Украины

Россия использует генеративный искусственный интеллект в новой пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию Украины и подрыв помощи со стороны европейских стран. По данным отчета компании по кибербезопасности Recorded Future, в фейковых видео активно использовались голоса, сгенерированные с помощью компании ElevenLabs.

Источник: отчет Recorded Future

Детали: Согласно отчету, за организацией кампании стоит "Агентство социального дизайна" – российская структура, которая находится под санкциями США. В видео, ориентированных на европейскую аудиторию, украинских политиков обвиняли в коррупции, а западную технику, в частности американские танки Abrams, выставляли как неэффективную.

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Ключевым инструментом пропагандистской кампании стали голоса, сгенерированные искусственным интеллектом. Recorded Future заявляет, что организаторы использовали технологии компании ElevenLabs для создания на разных европейских языках без акцента аудио, в частности на английском, немецком, французском, польском.

Исследователи установили, что несколько видео были озвучены реальными людьми. Это стало заметным из-за заметного российского акцента.

Справочно: Recorded Future специализируется на сборе, анализе и прогнозировании киберугроз с использованием ИИ и машинного обучения для мониторинга открытой информации в реальном времени.

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