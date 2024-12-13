Украинские военные на грани окружения в четырех селах Донецкой области – DeepState
12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Заря. Ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается.
Источник: DeepState
Детали: По данным аналитиков, россияне продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и у Веселого Гая в Донецкой области.
Особое внимание аналитики уделяют ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.
Прямая речь: "Ситуация критическая для всех, кроме Луценко, уже экс-командующего ОТГ "Донецк". По нашей информации, он снят с должности и переведен в командование Сухопутных войск. Зато мы можем услышать от нового командующего традиционное "отошли на подготовленные позиции".
Детали: Украинские военные ведут активные бои за удержание позиций, но ситуация остается сложной из-за значительного превосходства врага в живой силе, говорят аналитики.
По их данным, отсутствие надлежащей координации может привести к риску окружения подразделений Сил обороны Украины сразу в нескольких населенных пунктах.
Прямая речь: "Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности ОТГ "Донецк". Враг занимает все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя замкнуть кольцо и оставить подразделения Сил Обороны в Анновке, Успеновке, Трудовом, Веселой Роще и Романовке".
Предыстория:
- Враг штурмует Покровск в Донецкой области и начал обходить город с флангов.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорит, что военное командование просчитывает все возможные варианты дальнейших действий российских оккупантов на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале ноября признал, что обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению.
- Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами со времени первых дней вторжения 2022 года.