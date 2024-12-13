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Украинские военные на грани окружения в четырех селах Донецкой области – DeepState

Иван ДьяконовПятница, 13 декабря 2024, 00:41
Украинские военные на грани окружения в четырех селах Донецкой области – DeepState
Карта: DeepState

12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Заря. Ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, россияне продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и у Веселого Гая в Донецкой области.

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Особое внимание аналитики уделяют ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.

Прямая речь: "Ситуация критическая для всех, кроме Луценко, уже экс-командующего ОТГ "Донецк". По нашей информации, он снят с должности и переведен в командование Сухопутных войск. Зато мы можем услышать от нового командующего традиционное "отошли на подготовленные позиции".

Детали: Украинские военные ведут активные бои за удержание позиций, но ситуация остается сложной из-за значительного превосходства врага в живой силе, говорят аналитики.

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По их данным, отсутствие надлежащей координации может привести к риску окружения подразделений Сил обороны Украины сразу в нескольких населенных пунктах.

Прямая речь: "Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности ОТГ "Донецк". Враг занимает все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя замкнуть кольцо и оставить подразделения Сил Обороны в Анновке, Успеновке, Трудовом, Веселой Роще и Романовке".

Предыстория:

Донецкая областьоккупациявойна
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