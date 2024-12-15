После теракта в Днепре в полиции заявили о попытке россиян дестабилизировать общество

Замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов после теракта в Днепре, произошедшего 14 декабря, заявил о попытке россиян ослабить не только украинские силы безопасности и обороны, но и все общество и все государство благодаря информационным операциям.

Источник: Небытов в Facebook

Прямая речь: "Очередной теракт, теперь в Днепре, в результате которого пострадали полицейские и военные, – это не просто эхо фронта. Россияне не жалеют ресурсов для совершения убийств защитников и правоохранителей в тылу, но цель врага – ослабить не только украинские силы безопасности и обороны, но и все общество и все государство.

Реклама:

Вербуя террористов-подрывников среди граждан-предателей, Россия пытается расшатать ситуацию внутри страны, расколоть общество. Все эти подрывы, поджоги автомобилей, уничтожение инфраструктуры – сознательные диверсии, которые одновременно усиливаются информационно-психологическими атаками врага для дискредитации военных и всей правоохранительной системы".

Детали: Небытов раскритиковал "экспертов", которые транслируют нарративы о "300 тысячах полицейских" и "отправить всех на фронт".

"Министр внутренних дел Игорь Клименко и председатель НПУ Иван Выговский неоднократно информировали о том, что в Украине – 100 тысяч полицейских, из них 10% – уже на войне в горячих точках. Еще 25%, а это примерно четверть личного состава, несут службу в регионах, где проводятся боевые действия. Одновременно около 40-45% полицейских привлечены к выполнению функций безопасности и обороны, а именно – выполнение боевых задач, разминирование, эвакуации людей из опасных зон, обеспечение безопасности на границе. Кроме того, на нас – удержание криминогенной ситуации и правопорядка внутри государства. Это работа, которую вместо полицейских не выполнит никто", – подчеркнул представитель Нацполиции.

РЕКЛАМА:

Он акцентировал на том, что Россия тратит огромные усилия, чтобы создать в соцсетях нужную ей картинку.

"Эта фейковая реальность направлена на уменьшение, а то и нивелирование поддержки наших защитников обществом, на разрушение правоохранительной системы", - написал он.

Небытов также обнародовал фото задержанного за теракт в Днепре и фото места происшествия.

задержанный за теракт в Днепре, фото из Facebook Небытова

Предыстория: