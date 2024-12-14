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Теракт в Днепре 14 декабря: полиция и СБУ задержали подозреваемого, виден российский след

Валентина РоманенкоСуббота, 14 декабря 2024, 21:30
Теракт в Днепре 14 декабря: полиция и СБУ задержали подозреваемого, виден российский след
фото НПУ

Полицейские Днепра задержали подозреваемого в совершении теракта в центре города возле здания ТЦК и СП 14 декабря, в результате которого погиб мужчина и четыре человека получили ранения.

Источник: Нацполиция, СБУОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: На фоне учащения диверсий против украинских силовиков, в 14:45 субботы произошел взрыв возле ТЦК и СП в центральном районе города Днепр. В результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди которых - двое полицейских. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики борются за их жизнь.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

Правоохранители отмечают, что по предварительной информации, злоумышленник действовал по указаниям российских спецслужб.

Сообщается, что в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские совместно с СБУ за несколько часов разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель (по данным источников УП - мужчина по имени Рубен Восканян). По данным прокуратуры, он заложил самодельное взрывное устройство.

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фото сбу

Сейчас фигуранта доставили в отделение полиции. По месту жительства задержанного продолжаются обыски, проводятся все необходимые следственные действия, отмечают в СБУ.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и объявления ему о подозрении по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Что предшествовало: В центре Днепра в субботу днем произошел взрыв, в результате которого погиб человек, также есть раненые, среди которых двое полицейских.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал терактом взрыв в Днепре 14 декабря.

Предыстория:

терактДнепрполицияСБУ
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