Теракт в Днепре 14 декабря: полиция и СБУ задержали подозреваемого, виден российский след
Полицейские Днепра задержали подозреваемого в совершении теракта в центре города возле здания ТЦК и СП 14 декабря, в результате которого погиб мужчина и четыре человека получили ранения.
Источник: Нацполиция, СБУ, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: На фоне учащения диверсий против украинских силовиков, в 14:45 субботы произошел взрыв возле ТЦК и СП в центральном районе города Днепр. В результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди которых - двое полицейских. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики борются за их жизнь.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.
Правоохранители отмечают, что по предварительной информации, злоумышленник действовал по указаниям российских спецслужб.
Сообщается, что в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские совместно с СБУ за несколько часов разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель (по данным источников УП - мужчина по имени Рубен Восканян). По данным прокуратуры, он заложил самодельное взрывное устройство.
Сейчас фигуранта доставили в отделение полиции. По месту жительства задержанного продолжаются обыски, проводятся все необходимые следственные действия, отмечают в СБУ.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и объявления ему о подозрении по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Что предшествовало: В центре Днепра в субботу днем произошел взрыв, в результате которого погиб человек, также есть раненые, среди которых двое полицейских.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал терактом взрыв в Днепре 14 декабря.
Предыстория:
- В Днепровском районе столицы 22 ноября в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой, мужчина погиб на месте.
- Впоследствии в полиции заявляли о случаях диверсий против украинских силовиков, в частности, с использованием взрывчатки.