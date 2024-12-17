В ГУР рассказали, как воюют северокорейцы на Курщине
По данным украинской разведки, после значительных потерь подразделения КНДР во вражеской армии пытаются противодействовать беспилотникам Сил обороны, которые эффективно на них охотятся на Курщине.
Источник: пресс-служба ГУР МОУ
Дословно: "После серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для выявления беспилотников Сил безопасности и обороны Украины".
Детали: Государство-агрессор Россия продолжает применять войска Северной Кореи в боевых действиях на территории Курской области.
По данным ГУР, перед штурмом северокорейские войска на передовых рубежах накапливают группу до 20-30 солдат - в район сосредоточения передвигаются малыми группами до шести военнослужащих.
Для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч.
Главное управление разведки отмечает: постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий.
Предыстория:
- 16 декабря в ГУР заявили, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Воробжа, Мартыновка Курской области подразделения армии КНДР понесли значительные потери - речь идет о не менее 30 солдатах убитыми и ранеными.
- 17 декабря спецназовцы ССО обнародовали видео боевой работы по уничтожению военных КНДР в Курской области, в течение трех дней было убито 50 северокорейцев, участвующих в войне на стороне России.
- The Economist заявил, что по состоянию на середину декабря - через 4,5 месяца после захода ВСУ в Курскую область РФ - Украина потеряла половину ранее контролируемых территорий, сейчас каждое подразделение ВСУ перешло в оборону, ситуация осложняется погодными условиями и постоянными обстрелами.