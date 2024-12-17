В ГУР рассказали, как воюют северокорейцы на Курщине

"охота" дронами на северокорейских солдат на Курщине. скриншот с видео ССО

По данным украинской разведки, после значительных потерь подразделения КНДР во вражеской армии пытаются противодействовать беспилотникам Сил обороны, которые эффективно на них охотятся на Курщине.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Дословно: "После серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для выявления беспилотников Сил безопасности и обороны Украины".

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Детали: Государство-агрессор Россия продолжает применять войска Северной Кореи в боевых действиях на территории Курской области.

По данным ГУР, перед штурмом северокорейские войска на передовых рубежах накапливают группу до 20-30 солдат - в район сосредоточения передвигаются малыми группами до шести военнослужащих.

Для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч.

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Главное управление разведки отмечает: постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий.

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