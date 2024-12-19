Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Издевательства и вымогательство в 211 бригаде: комбрига арестовали с залогом в 900 тысяч гривень

Станислав ПогориловЧетверг, 19 декабря 2024, 15:16
Издевательства и вымогательство в 211 бригаде: комбрига арестовали с залогом в 900 тысяч гривень
Олег Побережнюк во время судебного заседания, Фото: "Суспільне. Тернопіль"

Командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк отправлен под стражу с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "По ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения 908 400 грн залога".

Реклама:

Детали: Сообщается, что кроме этого, высшее командование отстранило его от исполнения служебных обязанностей.

Знать больше: Инженерная семья. Издевательства над военными, вымогательство денег, кумовство и другие секреты 211-й понтонно-мостовой бригады

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • "Украинская правда" обнародовала расследование о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.
  • Главнокомандующий Александр Сырский назначил проверку и отстранил на время ее проведения командира воинской части Олега Побережнюка.
  • Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что Минобороны не получало сообщений о случаях издевательств над военными 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
  • Он отметил, что это явление однозначно позорное и противоречит основным принципам развития современного украинского войска, однако не является массовым.
  • 17 декабря работники ГБР начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным. Полиция Тернопольщины сообщила о подозрении командиру этой части Олегу Побережнюку в злоупотреблении служебным положением.

Вооруженные силыармияскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

FT: У Трампа признали, что не смогут быстро завершить войну в Украине

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Фицо усилил свои угрозы Украине из-за остановки транзита российского газа

Все новости...
Вооруженные силы
Сырский: Россияне активизировались на нескольких направлениях фронта, но оборону не прорвали
На Курском плацдарме войска РФ за сутки пытались пробить оборону ВСУ почти 70 раз
Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия
Последние новости
21:54
ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК
21:43
Польша даст Нетаньяху приехать на 80-летие освобождения Аушвица несмотря на ордер МУС
21:28
видео, фотоНа выставке CES 2025 презентовали "солнечную" шляпу EcoFlow
21:15
В МКС прокомментировали просьбу Дуды не арестовывать Нетаньяху в Польше
21:03
Канада выделила более $300 миллионов на военную помощь Украине
20:56
хоккейПрервать грустную 12-летнюю серию. Превью выступления Украины на молодежном чемпионате мира
20:43
"Укргаздобыча" уменьшила уплату рентных платежей в 2024 году до 22 миллиардов
20:39
Сколько украинцев до сих пор пользуются русской Википедией? Данные отчета
20:26
Остин считает, что Путин в отчаянии, и доказательство этому – северные корейцы
20:22
Умеров: Норвегия направит более 2 млрд евро на военную помощь Украине в 2025-м
Все новости...
Реклама:
Реклама: