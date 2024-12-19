Издевательства и вымогательство в 211 бригаде: комбрига арестовали с залогом в 900 тысяч гривень

Олег Побережнюк во время судебного заседания, Фото: "Суспільне. Тернопіль"

Командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк отправлен под стражу с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "По ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения 908 400 грн залога".

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Детали: Сообщается, что кроме этого, высшее командование отстранило его от исполнения служебных обязанностей.

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