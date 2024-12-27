Путин отверг предложение мирного плана, которое разрабатывает команда Трампа – ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана.
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что Путин напрямую отверг предложение, которое рассматривала команда Трампа, отложить членство Украины в НАТО минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине.
В обзоре указывают на то, что Путин ответил 26 декабря на просьбу журналиста прокомментировать предложение команды Трампа отложить членство Украины в НАТО на 10-20 лет.
Лидер Кремля заявил, что не имеет значения, вступит ли Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет".
Дословно ISW: "Заявление Путина от 26 декабря является частью серии комментариев, которые он сделал в последнее время, подтверждая свой отказ рассматривать компромиссы относительно его требований на конец 2021 - начало 2022 годов.
Эти требования включают принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не вступит в НАТО, введение жестких ограничений на численность украинской армии и отстранение украинской власти".
Ключевые выводы ISW за 26 декабря:
- Путин недвусмысленно отверг предложение, которое рассматривала команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, отложить членство Украины в НАТО минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил ложные заявления Путина о том, что нынешнее украинское правительство является нелегитимным и не может быть легитимным партнером России в переговорах.
- Российские войска, вероятно, захватили Курахово после двух месяцев интенсивных наступательных операций, направленных на захват населенного пункта и ликвидацию украинских позиций к северу и югу от него.
- Российские войска могут попытаться быстро продвинуться дальше на запад от Курахово вдоль трассы Н-15 Курахово-Покровское, если украинские войска решат обороняться в районе Кураховской ТЭС, а российские войска не смогут обойти с фланга украинские позиции в районе ТЭС возле Дачного или Улаклов.
- В ночь с 24 на 25 декабря российские войска осуществили большую серию ракетных и беспилотных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, нанеся серьезный ущерб ТЭС.
- Украинские войска 25 декабря нанесли успешный удар по командному пункту российского подразделения, дислоцирующегося в Курской области.
- Украинские войска нанесли удары по российскому складу боеприпасов в Ростовской области и объектам российской оборонно-промышленной базы в Ростовской и Тамбовской областях 25 и 26 декабря.
- По сообщениям, российская система противовоздушной обороны сбила пассажирский самолет Embraer 190 Азербайджанских авиалиний над Чеченской Республикой 25 декабря, после чего самолет разбился в Актау, Казахстан.
- Япония предоставит Украине нелетальную помощь в размере 3 миллиардов долларов, которые будут получены исключительно из доходов от замороженных российских активов.
- Украинские войска продвинулись под Торецком, а российские войска - под Купянском, Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.
- Российские так называемые военные блогеры признали, что Министерство обороны России пытается монополизировать краудфандинг для российских военных на фоне продолжающихся последствий гибели двух российских операторов беспилотников в сентябре 2024 года.