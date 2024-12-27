Путин отверг предложение мирного плана, которое разрабатывает команда Трампа – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Путин напрямую отверг предложение, которое рассматривала команда Трампа, отложить членство Украины в НАТО минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине.

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В обзоре указывают на то, что Путин ответил 26 декабря на просьбу журналиста прокомментировать предложение команды Трампа отложить членство Украины в НАТО на 10-20 лет.

Лидер Кремля заявил, что не имеет значения, вступит ли Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет".

Дословно ISW: "Заявление Путина от 26 декабря является частью серии комментариев, которые он сделал в последнее время, подтверждая свой отказ рассматривать компромиссы относительно его требований на конец 2021 - начало 2022 годов.

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Эти требования включают принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не вступит в НАТО, введение жестких ограничений на численность украинской армии и отстранение украинской власти".

Ключевые выводы ISW за 26 декабря: