Літак, який впав у Казахстані, збила система ППО "Панцир-С", Баку чекає зізнання Росії – Reuters

Літак "Азербайджанських авіаліній", який летів з Баку до Грозного і впав у біля міста Актау в Казахстані, збила російська система ППО "Панцир-С", повідомили агентству Reuters джерела.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Одне з азербайджанських джерел, знайоме з азербайджанським розслідуванням катастрофи, повідомило Reuters, що попередні результати показали, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С". За словами джерела, його зв'язок був паралізований системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного".

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Деталі: За словами джерела, ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. "Однак, з огляду на встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака", - сказало джерело.

Три інші джерела підтвердили, що азербайджанське слідство дійшло такого ж попереднього висновку. Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментарі.

За даними Reuters, рейс J2-8243 розбився у вогняній після того, як відхилився від курсу з південного регіону Росії, де Москва неодноразово використовувала системи ППО проти українських безпілотників.

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Літак летів зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, що на півдні Чечні, а потім відхилився від курсу, пролетівши сотні кілометрів над Каспійським морем.

Він розбився на протилежному березі Каспію після того, як, за словами російського авіаційного нагляду, сталася аварійна ситуація, яка могла бути спричинена ударом птаха.

Офіційні особи не пояснили, чому літак перетнув море. Найближчий російський аеропорт на шляху польоту літака, Махачкала, був закритий у середу вранці.

Віце-прем'єр-міністр Казахстану Канат Бозимбаєв заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати тезу про те, що літак збили російські ППО.

Відповідаючи на запитання про можливість того, що російські засоби ППО збили літак, казахстанський транспортний прокурор регіону, де впав літак, сказав, що слідство ще не дійшло остаточного висновку.

Що передувало: