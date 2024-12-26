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Літак, який впав у Казахстані, збила система ППО "Панцир-С", Баку чекає зізнання Росії – Reuters

Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 грудня 2024, 20:44
Літак, який впав у Казахстані, збила система ППО Панцир-С, Баку чекає зізнання Росії – Reuters
Фото: Getty Images

Літак "Азербайджанських авіаліній", який летів з Баку до Грозного і впав у біля міста Актау в Казахстані, збила російська система ППО "Панцир-С", повідомили агентству Reuters джерела.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Одне з азербайджанських джерел, знайоме з азербайджанським розслідуванням катастрофи, повідомило Reuters, що попередні результати показали, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С". За словами джерела, його зв'язок був паралізований системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного".

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Деталі: За словами джерела, ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. "Однак, з огляду на встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака", - сказало джерело.

Три інші джерела підтвердили, що азербайджанське слідство дійшло такого ж попереднього висновку. Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментарі.

За даними Reuters, рейс J2-8243 розбився у вогняній після того, як відхилився від курсу з південного регіону Росії, де Москва неодноразово використовувала системи ППО проти українських безпілотників.

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Літак летів зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, що на півдні Чечні, а потім відхилився від курсу, пролетівши сотні кілометрів над Каспійським морем.

Він розбився на протилежному березі Каспію після того, як, за словами російського авіаційного нагляду, сталася аварійна ситуація, яка могла бути спричинена ударом птаха.

Офіційні особи не пояснили, чому літак перетнув море. Найближчий російський аеропорт на шляху польоту літака, Махачкала, був закритий у середу вранці.

Віце-прем'єр-міністр Казахстану Канат Бозимбаєв заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати тезу про те, що літак збили російські ППО.

Відповідаючи на запитання про можливість того, що російські засоби ППО збили літак, казахстанський транспортний прокурор регіону, де впав літак, сказав, що слідство ще не дійшло остаточного висновку.

Що передувало:

  • У середу літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану, 3 - Киргизстану.
  • Підприємство "КазАероНавігація" вважає, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління. Також у російських пабліках не виключають, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. За попередніми даними, Грозний атакували кілька БПЛА, унаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план "Ковер".
  • Унаслідок аварії літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау, який прямував з Баку до Грозного, загинули 38 людей, повідомив, віце-прем′єр Казахстану та голова держкомісії з розслідування причин авіатрощі Канат Бозумбаєв.
  • У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.
  • За інформацією джерел Euronews, причиною авіатрощі літака "Азербайджанських авіаліній" 25 грудня, який летів з Баку до Грозного, стала випущена російська ракета класу "земля-повітря", що вибухнула поруч.

авіаКазахстанкатастрофиРосія
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