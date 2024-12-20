Командир 211-й бригады, где были факты издевательств и вымогательства, вышел из-под стражи под залог

Герой недавнего расследования "Украинской правды", командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк, вышел из-под стражи под залог в размере 908 400 гривен.

Источник: спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Вчера (19 декабря - ред.) Олег Побережнюк внес залог. Сегодня (20 декабря - ред.) он вышел из-под стражи".

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Что предшествовало: В четверг 19 декабря суд избрал Побережнюку меру пресечения - содержание под стражей в течение двух месяцев с правом внесения залога в размере 908 400 гривен.

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