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Командир 211-й бригады, где были факты издевательств и вымогательства, вышел из-под стражи под залог

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоПятница, 20 декабря 2024, 14:10
Командир 211-й бригады, где были факты издевательств и вымогательства, вышел из-под стражи под залог
Побережнюк в зале суда. фото - «Суспільне. Тернополь»

Герой недавнего расследования "Украинской правды", командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк, вышел из-под стражи под залог в размере 908 400 гривен.

Источник: спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Вчера (19 декабря - ред.) Олег Побережнюк внес залог. Сегодня (20 декабря - ред.) он вышел из-под стражи".

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Что предшествовало: В четверг 19 декабря суд избрал Побережнюку меру пресечения - содержание под стражей в течение двух месяцев с правом внесения залога в размере 908 400 гривен.

Знать больше: Инженерная семья. Издевательства над военными, вымогательство денег, кумовство и другие секреты 211-й понтонно-мостовой бригады

Предыстория:

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  • "Украинская правда" обнародовала расследование о вымогательстве денег и издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.
  • Главнокомандующий Александр Сырский назначил проверку и отстранил на время ее проведения командира воинской части Олега Побережнюка.
  • Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что Минобороны не получало сообщений о случаях издевательств над военными 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
  • Он отметил, что это явление однозначно позорное и противоречит основным принципам развития современного украинского войска, однако не является массовым.
  • 17 декабря работники ГБР начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным. Полиция Тернопольщины сообщила о подозрении командиру этой части Олегу Побережнюку в злоупотреблении служебным положением.

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