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Азербайджан вводит ограничения на пребывание граждан РФ в стране

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 декабря 2024, 17:34
Азербайджан вводит ограничения на пребывание граждан РФ в стране
флаг Азербайджана, фото Pixabay

Азербайджан с 1 января вводит ограничения на пребывание в стране для граждан РФ, въезжающих без визы.

Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на распоряжения Кабмина Азербайджана

Детали: Согласно распоряжению Кабмина страны, Азербайджан с 1 января вводит для граждан РФ, въезжающих без визы, ограничение на пребывание в 90 дней в течение календарного года.

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Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Баку внесет изменения в правила временного пребывания граждан России в Азербайджане.

В Баку напомнили, что Россия с 1 января сокращает срок пребывания иностранцев до 90 дней в течение года. МИД республики заявил, что исходит в вопросах временного пребывания из принципа взаимности.

Предыстория:

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  • 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
  • "Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".
  • 28 декабря правитель РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.
  • 29 декабря Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший бедствие над территорией РФ, был обстрелян с земли. Он также потребовал от России признания вины и компенсаций.
  • В этот же день Путин во второй раз позвонил Алиеву, и они продолжили обсуждать крушение самолета "Азербайджанских авиалиний".

АзербайджанРосcия
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