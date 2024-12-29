Азербайджан вводит ограничения на пребывание граждан РФ в стране
Воскресенье, 29 декабря 2024, 17:34
Азербайджан с 1 января вводит ограничения на пребывание в стране для граждан РФ, въезжающих без визы.
Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на распоряжения Кабмина Азербайджана
Детали: Согласно распоряжению Кабмина страны, Азербайджан с 1 января вводит для граждан РФ, въезжающих без визы, ограничение на пребывание в 90 дней в течение календарного года.
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Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Баку внесет изменения в правила временного пребывания граждан России в Азербайджане.
В Баку напомнили, что Россия с 1 января сокращает срок пребывания иностранцев до 90 дней в течение года. МИД республики заявил, что исходит в вопросах временного пребывания из принципа взаимности.
Предыстория:
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- 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
- "Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".
- 28 декабря правитель РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.
- 29 декабря Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший бедствие над территорией РФ, был обстрелян с земли. Он также потребовал от России признания вины и компенсаций.
- В этот же день Путин во второй раз позвонил Алиеву, и они продолжили обсуждать крушение самолета "Азербайджанских авиалиний".