Азербайджан вводит ограничения на пребывание граждан РФ в стране

Азербайджан с 1 января вводит ограничения на пребывание в стране для граждан РФ, въезжающих без визы.

Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на распоряжения Кабмина Азербайджана

Детали: Согласно распоряжению Кабмина страны, Азербайджан с 1 января вводит для граждан РФ, въезжающих без визы, ограничение на пребывание в 90 дней в течение календарного года.

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Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Баку внесет изменения в правила временного пребывания граждан России в Азербайджане.

В Баку напомнили, что Россия с 1 января сокращает срок пребывания иностранцев до 90 дней в течение года. МИД республики заявил, что исходит в вопросах временного пребывания из принципа взаимности.

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