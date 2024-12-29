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Новый лидер Сирии заявил, что организация выборов может занять до 4 лет

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 декабря 2024, 19:12
Новый лидер Сирии заявил, что организация выборов может занять до 4 лет
Ахмед аль-Шараа, фото Anadolu via Getty Images

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что организация выборов в стране может занять до четырех лет, тогда как разработка новой конституции – трех, а также заявил о "стратегических интересах" в отношениях с Россией.

Источник: аль-Шараа в интервью Al Arabiya News

Детали: Сирийский лидер, также известный как Абу Мухаммед аль-Джолани, пояснил, что проведение легитимных выборов – это задача, которая может занять до четырех лет, поскольку требует проведения всеобъемлющей переписи населения. В то же время он спрогнозировал, что сирийцы начнут ощущать значительные улучшения в сфере государственных услуг в течение года.

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Аш-Шараа, который возглавлял наступление оппозиции, приведшее к свержению Башара Асада в начале декабря, подчеркнул усилия, направленные на минимизацию жертв и перемещения населения во время переходного периода, назвав передачу власти "настолько плавной, насколько это возможно". Он также заявил, что освобожденная Сирия обеспечит безопасность региона и Персидского залива на следующие 50 лет.

Лидер Сирии подтвердил, что переходная администрация ведет переговоры с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС), которые поддерживаются США, по урегулированию кризиса на северо-востоке Сирии, с целью дальнейшей интеграции СДС в национальные вооруженные силы. Он подтвердил, что курды являются неотъемлемой частью сирийского общества, исключив любые планы по его разделению.

Вместе с тем, аль-Шараа анонсировал роспуск возглавляемой им главной оппозиционной группы "Хаят Тахрир аш-Шам", которая стояла за наступлением, приведшим к свержению Асада.

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Он также выразил надежду, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом отменит санкции в отношении Сирии.

"Мы надеемся, что новая администрация Трампа не будет следовать политике своего предшественника", – сказал он.

Хотя ожидается, что Россия уйдет из Сирии после многих лет поддержки режима Асада, аль-Шараа подчеркнул "стратегические интересы" со "второй самой мощной страной в мире".

"Мы не хотим, чтобы выход России из Сирии подорвал ее отношения со страной", – сказал он.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел установить все необходимые контакты с представителями народа Сирии.

Предыстория:

  • Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны. 
  • Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада. Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
  • Свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
  • Financial Times сообщило, что после переговоров с новым руководством Сирии, Россия вывезла из региона Дамаска по меньшей мере 400 солдат. Представитель "Хайат Тахрир аш-Шам" рассказал, что ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей Сирии.

Сирия
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