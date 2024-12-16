Росія вивезла сотні військових з Дамаска – FT

Після переговорів із новим керівництвом Сирії, Росія вивезла із регіону Дамаска щонайменше 400 солдатів. Представник "Хайат Тахрір аш-Шам" розповів, що ведуться переговори про евакуацію більшої кількості солдатів по всій Сирії.

Джерело: Financial Times

Дослівно: "Росія евакуювала щонайменше 400 солдатів з регіону Дамаска за останні дні в координації з головним повстанським угрупованням, яке повалило режим Башара Асада, заявив офіційний представник угруповання".

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Деталі: За словами члена політбюро "Хайат Тахрір аш-Шам" Камала Лабабіді, російські солдати були розміщені в штаб-квартирі Четвертої дивізії сирійської армії в Кудсайї, передмісті столиці.

Крім того, російські солдати, дислоковані в посольстві в Дамаску, також покинули країну протягом минулого тижня.

За словами Лабабіді, ведуться переговори про евакуацію більшої кількості солдатів по всій країні.

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Повідомляється, що майбутнє російської присутності в Сирії неясне. Москва надала війська для підтримки Асада, але відхід з Дамаска є ознакою того, що вона згортає свою присутність.

Цього тижня, за словами Лабабіді, російські військові посланці зустрілися з представниками "Хайат Тахрір аш-Шам", щоб домовитися про безпечний прохід конвою. Він розповів, що "росіяни приїжджали, але лише для координації відступу баз".

Він розповів, що росіяни покинули Дамаск у колоні наземним транспортом до московської авіабази Хмеймім на північному заході Сирії. Звідти літаки доставили солдатів назад до Росії.

На відео, наданому ЗМІ, видно, як колона з майже 100 одиниць військової техніки залишає район Дамаска, включаючи бронемашини, трактори, паливозаправники, мобільні медичні підрозділи та інші.

Хоча закриття посольства не планується, Лабабіді сказав, що російський чиновник повідомив йому про скорочення дипломатичної активності.

Втрата авіабази Хмеймім і військово-морської бази Москви в Тартусі стала б стратегічною проблемою для Росії, яка використовує ці дві бази як логістичні центри для своєї діяльності в Середземномор'ї та Африці.

Аналітики припускають, що в обмін на збереження цих баз Росія може запропонувати новому сирійському уряду гроші, енергоносії або корисні копалини, а також політичну підтримку.

Відповідаючи на запитання про майбутнє баз, Лабабіді сказав, що Росія наразі не евакуює Хмеймім, а радше відкликає персонал з інших баз, розташованих там.

За словами джерел, кілька відомих сирійських сімей, близьких до режиму Асада, також переховуються в російському посольстві в Дамаску під захистом Москви.

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