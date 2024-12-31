Ракетный удар по Киеву: обломки упали в Дарницком районе – КГВА
Вторник, 31 декабря 2024, 08:22
Обломки российской ракеты упали в Дарницком районе столицы: были повреждены 3 частных здания и 2 авто.
Источник: начальник КГВА Сергей Попко в Telegram
Прямая речь Попко: "В результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания".
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Детали: По его словам, пожар и разрушения отсутствуют, информация о пострадавших не поступала.
Обновлено: По уточненным данным, были повреждены 3 частных здания и 2 автомобиля.
Предыстория:
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- С вечера 30 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.
- Ночью 31 декабря Воздушные силы сообщили, что Киеву и некоторым областям угрожает баллистическое вооружение с северо-востока, в столице работала ППО.
- Утром 31 декабря оккупанты снова выпустили по Украине ракеты. Около 8 утра в Киеве и области прогремели взрывы. Власти сообщили о работе ПВО.