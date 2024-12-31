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Ракетный удар по Киеву: обломки упали в Дарницком районе – КГВА

Ирина БалачукВторник, 31 декабря 2024, 08:22
Ракетный удар по Киеву: обломки упали в Дарницком районе – КГВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Обломки российской ракеты упали в Дарницком районе столицы: были повреждены 3 частных здания и 2 авто.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко в Telegram

Прямая речь Попко: "В результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания".

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Детали: По его словам, пожар и разрушения отсутствуют, информация о пострадавших не поступала.

Обновлено: По уточненным данным, были повреждены 3 частных здания и 2 автомобиля.

Предыстория:

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