Россияне ударили по Сумщине: разрушены объекты инфраструктуры, повреждены 12 многоэтажек

31 декабря российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины, что в Сумской области, в результате чего разрушены объекты инфраструктуры, повреждены жилые дома, образовательные учреждения и объекты социальной сферы.

Источник: Сумская ОВА в Telegram, глава Шосткинской общины Николай Нога в Facebook

Дословно ОВА: "Сегодня, 31 декабря, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общинды. Последствия атаки россиян уточняются".

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Детали: Глава Шосткинской общины Николай Нога сообщил, что в результате российских ударов есть разрушения.

Прямая речь главы общины: "Разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы... Работают аварийно-спасательные подразделения. Убытки и потери уточняются".

Детали: Около 9 утра в Сумской ОВА сообщили, что россияне продолжают бить ракетами по инфраструктуре Шосткинской общины и призвали жителей находиться в укрытиях.

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