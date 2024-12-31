Россияне ударили по Сумщине: разрушены объекты инфраструктуры, повреждены 12 многоэтажек
31 декабря российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины, что в Сумской области, в результате чего разрушены объекты инфраструктуры, повреждены жилые дома, образовательные учреждения и объекты социальной сферы.
Источник: Сумская ОВА в Telegram, глава Шосткинской общины Николай Нога в Facebook
Дословно ОВА: "Сегодня, 31 декабря, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общинды. Последствия атаки россиян уточняются".
Детали: Глава Шосткинской общины Николай Нога сообщил, что в результате российских ударов есть разрушения.
Прямая речь главы общины: "Разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы... Работают аварийно-спасательные подразделения. Убытки и потери уточняются".
Детали: Около 9 утра в Сумской ОВА сообщили, что россияне продолжают бить ракетами по инфраструктуре Шосткинской общины и призвали жителей находиться в укрытиях.
Предыстория:
- С вечера 30 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.
- Ночью 31 декабря Воздушные силы сообщили, что Киеву и некоторым областям угрожает баллистическое вооружение с северо-востока, в столице работала ППО.
- Утром 31 декабря оккупанты снова выпустили по Украине ракеты. Около 8 утра в Киеве и области прогремели взрывы. Власти сообщили о работе ПВО.