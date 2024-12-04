DeepState: Россияне продвинулись вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области
Среда, 4 декабря 2024, 03:56
В ночь на 4 декабря аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся возле Сухих Ялов, Константинопольского, Даченского, Пушкино и в Курахово".
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Предыстория:
- Аналитики проекта DeepState в ночь на 3 декабря обновили карту, сообщив, что россияне продвинулись в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкино в Донецкой области.
- В ночь на 2 декабря по данным аналитиков, россияне продвинулись в Курахово в Донецкой области, а также возле Нового Комара, Берестового, Погребков.
- По данным издания Reuters, войска РФ установили новый рекорд недельного продвижения с начала 2022 года, захватив почти 235 квадратных километров территории Украины.
- По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.
- Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.