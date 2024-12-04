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Кадыров пригрозил использовать украинских пленных как живой щит от беспилотников

Татьяна ОлейникСреда, 4 декабря 2024, 21:25
Кадыров пригрозил использовать украинских пленных как живой щит от беспилотников
скриншот из видео Кадырова

Правитель российской Чечни Рамзан Кадыров посетил украинских военнопленных и пригрозил использовать их как живой щит от беспилотников, атакующих республику.

Источник: видео в Telegram-канале Кадырова, росСМИ, "Агентство"

Детали: В помещении, где проходила эта встреча, установлены нары, и присутствовали военнопленные.

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Глава Чечни во время разговора предложил разместить пленных, "на объектах, которые сняли американские спутники", "на крышу поставить их всех", "пусть охраняют наши территории", "дайте им хорошее оружие".

Также заявил, что якобы украинских пленных "скрывают, чтобы по ним не прилетело".

На другом видео, которое опубликовали российские СМИ, Кадыров предложил застрелиться одному из пленных, а, когда тот сказал, что хочет жить, глава Чечни спросил: "Зачем? Война - убивают. Ты же вышел убивать, умирать".

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По данным издания "Агентство", на этом видео 22-летний Назар Дорофеев, который значится в базе пропавших без вести в Украине. Согласно этим данным, Дорофеев пропал под Авдеевкой 12 февраля 2024 года.

Как написали пропагандистские медиа, Кадыров приехал на встречу с пленными на российской БМП-3 в составе колонны военной техники, в которой были и трофейные "Bradley".

Позже на "прямой линии" с жителями Кадыров признал, что город Грозный 4 декабря атаковал беспилотник и задел крышу здания полиции.

Справка: Россияне на днях опубликовали списки украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отрицает эту информацию и напоминает, что Украина готова забрать всех своих граждан из плена и никогда не затягивала проведение обменов.

Что предшествовало:

пленныеобменКадыров
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