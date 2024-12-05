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Герасимов звонил главе армии США Брауну после удара "Орешником" – СМИ

Иван ДьяконовЧетверг, 5 декабря 2024, 04:25
Герасимов звонил главе армии США Брауну после удара Орешником – СМИ
Валерий Герасимов. Фото: getty images

Начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну чтобы в частности обсудить удар "Орешника" по Украине.

Источник: The New York Times, ABC News

Детали: Разговор состоялся 27 ноября, через шесть дней после удара ракеты "Орешник" по городу Днепр, который хозяин России Владимир Путин назвал ответом на разрешение Украине бить американскими ракетами по территории РФ. Запуск "Орешника" также сопровождался заявлениями Путина о праве России наносить удары по странам, которые поставляют оружие Украине.

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В ходе беседы Герасимов якобы заявил, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" был запланирован заранее и не является реакцией России на применение Украиной американских ракет ATACMS по территории РФ.

Как сообщает ABC News, Герасимов инициировал эту беседу, чтобы предупредить об испытаниях гиперзвуковых ракет в восточной части Средиземного моря. Он призвал американские военно-морские силы держаться подальше от целевой зоны для обеспечения безопасности.

"По просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее", – заявил представитель Брауна, капитан Джерил Дорси, добавив, что во время разговора обсуждались глобальные и региональные вопросы безопасности, в частности войну в Украине.

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"По просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о содержании звонка", – добавил Дорси.

Предыстория: 

  • По данным Воздушных сил Украины, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
  • Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

РосcияСША
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