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Сирийские повстанцы берут под контроль стратегический город Хама

Ирина БалачукЧетверг, 5 декабря 2024, 15:00
Сирийские повстанцы берут под контроль стратегический город Хама
Скриншот с google.maps

Сирийским повстанцам удалось вытеснили проправительственные силы из важного города Хама и постепенно брать его под контроль.

Источник: The GuardianReuters 

Обновлено от 15:00: Как сообщает Reuters, сирийская армия объявила, что повстанцы вошли в Хаму после интенсивных столкновений. Также она будет передислоцируется за пределы города.

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Повстанцы заявили, что заняли районы на северо-востоке города. Телеканал "Аль-Джазира" показал кадры повстанцев в городе.

Ранее сообщалось об окружении ими города Хама.

Дословно Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR): "Повстанцы окружили город Хама с трех сторон и сейчас находятся на расстоянии трех-четырех километров от него". 

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Скриншот с https://syria.liveuamap.com/uk

Детали: Издание акцентирует, что Хама расположена в центральной Сирии. Этот город имеет решающее значение для армии Башара Асада, когда речь идет о защите столицы и резиденции власти – Дамаска.

"Бои вокруг Хамы начались после молниеносного наступления возглавляемых исламистами повстанцев, которые за считанные дни вырвали из-под контроля президента значительные территории, в первую очередь второй город Сирии Алеппо", – пишет The Guardian. 

Сообщается, что бои вокруг Хамы были особенно ожесточенными.

SOHR, базирующаяся в Великобритании и опирающаяся на сеть источников в Сирии, заявила, что правительственным войскам "остался только один выход в направлении Хомса на юг". 

Асад приказал повысить зарплату кадровым солдатам на 50%, стремясь укрепить оборону.

Сирийская обсерватория по правам человека также сообщает, что правительственные войска стянули "большие военные колонны к Хаме" и ее окрестностям в течение предыдущих 24 часов.

SOHR заявила о "десятках грузовиков с танками, оружием, боеприпасами и солдатами", которые направились в город, в то время как "силы режима и проправительственные боевики во главе с российскими и иранскими офицерами" отбили атаку к северо-западу от Хамы.

Повстанцы начали наступление 27 ноября – в тот же день, когда вступило в силу перемирие в войне между Израилем и Хезболлой в соседнем Ливане.

Издание акцентирует, что и Хезболла, и Россия были ключевыми сторонниками правительства Асада, но в последнее время погрязли в собственных конфликтах.

4 декабря ООН заявила, что 115 000 человек были "вынуждены покинуть свои дома в Идлибе и северном Алеппо" в результате боевых действий.

По данным Обсерватории, в результате обострения конфликта погибли 704 человека, преимущественно участники боевых действий, а также 110 гражданских лиц.

Предыстория: 

  • 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в город Алеппо.
  • В тот же день источники Reuters сообщили, что Россия пообещала Асаду дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам.
  • 1 декабря российские и сирийские самолеты усилили бомбардировки удерживаемого повстанцами северо-запада Сирии, вызвав разрушения гражданской инфраструктуры.
  • 3 декабря антиправительственные вооруженные формирования приблизились к городу Хама

Сирия
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