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8 тысяч военнослужащих уже вернулись на службу после СОЧ – Офис генпрокурора

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 декабря 2024, 19:53
8 тысяч военнослужащих уже вернулись на службу после СОЧ – Офис генпрокурора
Фото - Getty Images

Добровольно на военную службу вернулись 8 тысяч военных, которые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство.

Источник: руководитель отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генпрокурора Саиян Севак сообщил в эфире "Суспільного"

Прямая речь: "По состоянию на настоящее время более 8 тысяч военнослужащих добровольно обратилось и вернулось на военную службу. Из них, если разграничить: более 5 тысяч военнослужащих возвращено в порядке закона освобождения от уголовной ответственности и более 3 тысяч по второму закону.

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То есть с 29 ноября более 3 тысяч военнослужащих вернулись на военную службу через закон, который восстанавливает социальные гарантии, льготы, продовольственное, денежное и материальное обеспечение".

Детали: Он напомнил, что 29 ноября вступил в силу закон о порядке восстановления прохождения военнослужащими военной службы, совершивших указанные виды уголовных преступлений.

Для освобождения от уголовной ответственности военнослужащие, которые во время действия военного положения впервые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство, до 1 января 2025 года должны добровольно вернуться на военную службу.

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Предыстория:

  • 20 августа Верховная Рада принятым законом сняла уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.
  • 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СВЧ или дезертирство.
  • 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
  • Согласно новому законодательству, военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, должны вернуться до 1 января 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности.

армияВооруженные силы
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