8 тысяч военнослужащих уже вернулись на службу после СОЧ – Офис генпрокурора

Добровольно на военную службу вернулись 8 тысяч военных, которые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство.

Источник: руководитель отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генпрокурора Саиян Севак сообщил в эфире "Суспільного"

Прямая речь: "По состоянию на настоящее время более 8 тысяч военнослужащих добровольно обратилось и вернулось на военную службу. Из них, если разграничить: более 5 тысяч военнослужащих возвращено в порядке закона освобождения от уголовной ответственности и более 3 тысяч по второму закону.

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То есть с 29 ноября более 3 тысяч военнослужащих вернулись на военную службу через закон, который восстанавливает социальные гарантии, льготы, продовольственное, денежное и материальное обеспечение".

Детали: Он напомнил, что 29 ноября вступил в силу закон о порядке восстановления прохождения военнослужащими военной службы, совершивших указанные виды уголовных преступлений.

Для освобождения от уголовной ответственности военнослужащие, которые во время действия военного положения впервые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство, до 1 января 2025 года должны добровольно вернуться на военную службу.

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